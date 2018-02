Mali : l’Etat condamné à payer 38 millions d’euros à un fournisseur de l’armée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : l’Etat condamné à payer 38 millions d’euros à un fournisseur de l’armée Publié le mardi 6 fevrier 2018 | AFP

© aBamako.com par A S

Prestation de serment à la Cour suprême

Bamako, le 20 octobre 2017 L’audience solennelle de leur installation et la prestation de serment a été présidée par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita, Tweet

Bamako, - L'Etat malien a été condamné à payer plus de 38 millions d'euros à une société qui a fourni des équipements militaires à son armée, selon une décision de la Cour suprême consultée par l'AFP.



Cet achat de matériel militaire à une société malienne, ainsi que l'achat d'un avion présidentiel pour un montant de 40 millions de dollars, tous deux sans appel d'offres, avaient valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant six mois des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).



La Cour suprême condamne l'Etat du Mali au paiement de 25 milliards de FCFA "représentant le solde du contrat le liant à la société Guo Star", selon le texte de la décision, qui le condamne également à payer 600 millions de FCFA (environ 914.000 euros) de dommages et intérêts à la société, "représentée par son gérant Amadou Baïba Kouma".



"Le verdict de la plus haute juridiction du Mali est clair: mon client, Guo Star, n'a rien à voir avec l'achat de l'avion présidentiel", a déclaré lundi à l'AFP Maliki Ibrahim Maïga, l'un des avocats de la société.



"La Cour suprême reconnaît également que mes clients ont signé dans les règles de l'art un contrat et qu'ils ont respecté ce contrat", a ajouté Me Maïga.



Le vérificateur général du Mali avait demandé en 2014 à la justice de se saisir de ces deux affaires dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière" et demandé à l'Etat de ne pas payer au fournisseur d'équipements militaires le solde du contrat avant les résultats de l'enquête.



La justice malienne enquête toujours sur l'achat de l'avion du président

Ibrahim Boubacar Keïta.

sd/sst/jpc