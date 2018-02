Mali : Polémique autour d’une vidéo de viol collectif - abamako.com

Mali : Polémique autour d'une vidéo de viol collectif Publié le mardi 6 fevrier 2018 | APA

© Autre presse par DR

Le symbole de la justice

Une vidéo dans laquelle on voit une fille en train d’être violée par trois jeunes garçons circule sur les réseaux sociaux au Mali, suscitant l’indignation au sein de la population.



Les défenseurs des droits de l’Homme, se faisant l’écho de l’indignation des Maliens suite à cet acte répréhensible, ont requis l’ouverture immédiate d’une enquête pour identifier et punir les auteurs.



La vidéo dure environ 2 minutes 30. On y voit le visage des trois garçons violeurs filmés probablement par une tierce personne qui n’apparait pas dans le décor.



Les garçons, apparemment âgés d’une vingtaine d’année, immobilisent par la force la victime avant de la violer à tour de rôle.



Le collectif des Amazones, une association de défense de la cause des femmes, est sorti de sa réserve pour alerter l’opinion et demander des enquêtes.



« Effectivement une vidéo horrible circule sur laquelle on voit trois garçons violer une fille sans défense. C’est inimaginable qu’au 21ème siècle on puisse violer une fille et se filmer. Nous demandons à ce que les responsables soient traduits devant la justice. » a déclaré Diakité Kadidia Fofana, la présidente du collectif.



Elle a ajouté que des enquêteurs se sont saisi de la vidéo pour faire avancer l’enquête mais « le problème, c’est qu’on n’arrive pas à identifier la victime. Nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent connaitre la victime de briser le silence », a encore dit Diakité Kadidia Fofana.



Selon le Code pénal malien, les auteurs de viol encourent cinq (5) ans de prison ferme et une peine plus lourde peut être prononcée en fonction de l’âge de la victime et des circonstances de la commission du viol.



AD/od/APA