Economie numérique: Un nouveau logiciel pour améliorer le cadre des affaires au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Economie numérique: Un nouveau logiciel pour améliorer le cadre des affaires au Mali Publié le mardi 6 fevrier 2018 | Le Matinal

Tweet

Notre pays vient de se doter d’un nouveau logiciel pour l’harmonisation du cadre des affaires. Cela s’est traduit le jeudi 1er février dernier par la réception officielle des livrables du Guichet Unique Electronique du Commerce Extérieur et du Transport et l’Informatisation du Registre du Commerce et du Crédit de Mobilier.











La cérémonie qui avait pour cadre la salle de conférence du Département de la Promotion des Investissements était placée sous la conduite de M. Boubacari CISSE, représentant le ministre Baber GANO en présence de Mme Zénabou SACKO, directrice du CTRCA, de M. BAMBA du projet PAGE, et de M. Coulibaly du Groupement General Computech.



Rappelons tout d’abord que l'avènement et l'intégration des nouvelles technologies dans tous les secteurs assurent un énorme potentiel de bond en avant vers une croissance soutenable des économies. Et la modernisation des missions de service public demandant efficacité et transparence, se conjugue pour nos Etats avec l'ambition d'être du train de la société de l'information, profitable aux œuvres de développement.



Aussi, L’adoption du document de prospective Mali Numérique 2020 augurait de la volonté du Gouvernement malien de moderniser ses outils, d'organiser et assainir le secteur, de stimuler les initiatives créatrices, d'encourager les jeunes porteurs de projets et l'investissement, d'intensifier la formation et la création d'emplois. Dans ce processus de modernisation, rappelle la note d’information relative à la cérémonie de remise des livrables, la Cellule Technique des Réformes du Climat des Affaires (CTRCA), rattachée au Ministère chargé de la Promotion de l'Investissement et du Secteur Privé et déployant une dynamique de partenariat actif, a bénéficié d'un appui institutionnel auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) par le truchement du Projet d'Appui la Gouvernance Economique (PAGE).



Il s’agissait de conduire les études de mise en place de systèmes d'information automatisés. Le premier concerne le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), à déployer au Tribunal du Commerce et le second porte sur un Guichet Unique Electronique du Commerce Extérieur et des Transports (GUECET), mettant en réseau les acteurs des processus d'importation, d'exportation et de transit des marchandises. C'est un consortium de cabinets maliens, avec comme chef de file l'entreprise de service numérique GENERAL COMPUTECH (Groupement GC), qui a été chargé de produire les plateformes applicatives de ces instruments d'importance et de haute portée pour le pays dans une perspective, et de sécurité et de souveraineté numériques.



Dans le cas du RCCM, le représentant du ministre GANO dira que l'avantage de ce logiciel est d'améliorer la qualité des informations et de fournir aux personnes intéressées, une base d'information unique sur l'ensemble de l'espace OHADA. La numérisation des données permet ainsi des possibilités de stockages illimités et un coût limité grâce au logiciel qui permet de structurer et de gérer la banque de données. D'autre part, les informations stockées sont facilement consultables à faible coût à partir de n'importe quel coin du monde grâce aux télécommunications et l'Internet.



S'agissant du Guichet Unique (GU) virtuel proposé pour le commerce transfrontalier, il est, à en croire les propos de M. Boubacari CISSE, « un instrument de facilitation du commerce international, adopté par divers gouvernements recommandé par les Nations Unies, pour l’harmonisation des normes d'échange et la simplification des procédures d'importation et d'exportation rentrant dans les formalités de ces transactions ». Et d’ajouter que la plateforme logicielle et infrastructurelle d'échange des données assure l'exécution des procédures dématérialisées, intégrant toutes les étapes du commerce extérieur.



Samba Sidibé