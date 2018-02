Yirimadio-Zerni : A 63 ans, il a tenté de violer une fillette de 3 ans - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Yirimadio-Zerni : A 63 ans, il a tenté de violer une fillette de 3 ans Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Un homme âgé de 63 ans a tenté de violer une fillette de 3 ans dans les toilettes d’une mosquée à Yirimadio-Zerny ce lundi. Pour échapper à la vindicte populaire, l’homme a été exfiltré et placé en détention par la police du 13e arrondissement.



Originaire de la Guinée, mais résidant à Bamako Yirimadio-Zerny, l’homme répondant au nom de Moussa a été pris la main dans le sac alors qu’il tentait de violer une fillette de trois ans.







Les faits se sont déroulés dans la journée de lundi dans le quartier de Yirimadio- Zerny. Une fillette de 3 ans a poursuivi le nommé Moussa jusque dans la cour de la mosquée. Sur le lieu-dit, le vieux a pris la main de la fillette pour entrer dans les toilettes.



Un jeune élève, tiqué par un tel comportement inhabituel, a décidé d’en savoir davantage. Il a vu le vieil homme déshabiller la petite fille et s’approcher d’elle. Le doute n’était plus permis sur les mauvaises intentions de Moussa. Mais pour ne pas être taxé d’affabulateur, l’élève est monté sur un mur pour filmer la scène avant d’alerter des passants.



Démasqué par la foule, roué de coups, Moussa ne devra son salut qu’à la promptitude des policiers à intervenir. Interrogé par le commissaire adjoint du 13e arrondissement hier mardi, l’homme a reconnu les faits. Selon nos informations le pédophile est le gardien d’une mosquée dans le quartier et récidiviste.



“La pauvre fillette ne peut même pas parler correctement. Le suspect est un assassin et il doit être traduit en justice. La petite fille, était sortie lundi jouer avec les enfants, l’homme fera tout pour la conduire dans la cour de la mosquée, où elle été sauvée par les riverains après que le vieux a tenté de l’agresser sexuellement”, a témoigné une source.



Il va sans dire que les parents doivent redoubler de vigilance pour démasquer à temps les pédophiles qui, apparemment, pullulent aujourd’hui à Bamako et pratiquement dans toutes les grandes villes maliennes.



Adama Diabaté, stagiaire