Caravane ophtalmologique de la fondation orange : Plus 5314 personnes consultées et 531 chirurgies de la cataracte réalisées Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

En 2017, la caravane ophtalmologique de la Fondation Orange en faveur des populations du Mali a sillonné les localités de Djenné, Barouéli, Kéniéba et Koutiala. Elle a permis de consulter 5314 personnes et de réaliser 531 chirurgies de la cataracte.



Entièrement financée par la Fondation Orange-Mali, la caravane ophtalmologique est ouverte à la population malienne avec une priorité accordée au 3e âge. Elle est exécutée par le Programme national de santé oculaire (PNSO) en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM).







Selon le Pr. Lamine Traoré, coordinateur du PNSO, cette caravane, d’octobre 2017 à janvier 2018, a permis la consultation d’environ 5314 personnes et d’opérer près de 531 personnes. Il a remercié la Fondation Orange pour cette constance dans l’organisation des caravanes ophtalmologiques avec le PNSO et dans la lutte contre la cécité au Mali.



Dr. Youssouf Diam Sidibé, médecin chef du Centre de santé de référence de Koutiala, a dit sa satisfaction. “Avec ces différentes caravanes, je pense que la Fondation Orange est en train de contribuer profondément à l’accès aux soins des populations particulièrement les plus démunis. C’est une action qui a un impact sur l’espérance de vie en bonne santé, un indicateur clé de développement humain. C’est un partenaire à encourager compte de sa constance dans cette œuvre de grande portée humanitaire”, a indiqué Dr. Sidibé.



Pour l’administratrice de la Fondation Orange, Mme Hawa Diallo, l’accès aux soins oculaires reste une problématique dans notre pays surtout pour les personnes âgées et les populations des campagnes. “C’est pourquoi la Fondation Orange-Mali, soucieuse du mieux-être des populations, soutient chaque année ces tournées ophtalmologiques qui sont en faveur du développement socioéconomique du pays car la vue est synonyme de vie pour les personnes opérées”, ajoutera-t-elle.



En marge de cette opération, la Fondation Orange-Mali, qui lutte résolument aux côtés du gouvernement et des acteurs sociaux contre la pauvreté et contre l’exclusion dans notre pays, a également distribué des moustiquaires aux personnes opérées.



Depuis 2005, la Fondation Orange-Mali a appuyé les efforts de l’Etat dans la lutte contre la cécité par le financement d’une caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies gratuites de la cataracte à travers le pays.



De 2005 à 2017, cette caravane a à son actif environ 50 711 consultations et 6 927 chirurgies de la cataracte pour un budget global de plus de 300 millions de F CFA.



Ousmane Daou