News Politique Article Politique Election présidentielle de 2018 : Soumaila Cissé sera-t-il l’unique candidat de l’opposition? Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Selon certaines proches, Soumaïla Cissé serait la seule alternative crédible en 2018. En tout cas en suivant sa démarche sur le plateau de rfi, on peut lire entre ses propos. Il a incontestablement une suggestion dans le subconscient des Maliens de se pencher vers une porte de sortie dont il serait le seul détenteur.



“En tant que chef de file de l’opposition, je ne me déroberai de mes responsabilités “, déclare le chef de file de l’opposition dans une interview accordée à RFI. Ce qui serait une manière de faire savoir son intention de déclarer sa candidature au nom de toute l’opposition. ” Nous sommes en train de travailler beaucoup plus pour un rassemblement des forces de l’opposition aujourd’hui. Il est important que tous ceux qui s’opposent à la politique actuelle qui malheureusement a échoué sur tous les plans, se rassemblent, se concertent et arrivent à déterminer le meilleur profil pour une alternance nécessaire, ce qui est sûr, c’est que c’est souhaitable “, souligne M. Cissé. “Nous allons faire un accord pour déjà, dans un premier temps, nous rassembler, nous unir, faire un front très large. Après, nous continuerons les négociations pour voir qui d’entre nous est à choisir comme candidat, tel est l’objectif ultime de notre rassemblement. Au regard de toutes ces déclarations, le message est clair, je ne me déroberai de ma responsabilité d’édifier tout esprit averti du paysage politique malien. Le salut de l’opposition passe désormais par une candidature unique républicaine et démocratique. L’avenir de notre pays est en jeu, nos pays voisins sont inquiets et désemparés”, a indiqué le chef de file de l’opposition.



Moriba Camara