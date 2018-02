Jeunesse et alcool : Un phénomène devenu excessif - abamako.com

Jeunesse et alcool : Un phénomène devenu excessif Publié le mercredi 7 fevrier 2018

La consommation d’alcool est devenue monnaie courante par la jeunesse malienne. Rares sont aujourd’hui, nos jeunes qui ne boivent pas. Le plus inquiétant c’est qu’avant c’était uniquement les garçons, mais actuellement, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s’adonner à l’alcool. Aussi, le phénomène est devenu abusif au Mali. Maintenant, les jeunes consomment la bière sans complexe, sans gêne, ni honte, et ne craignent personne. Et encore le plus grave, c’est qu’ils ne se soucient pas des dégâts que ce liquide pourrait causer sur leur propre santé.



Tout d’abord, l’alcool appelé éthanol présent dans certaines boissons est une substance obtenue par la fermentation des fruits, grains et tubercules. Cet acide éthylique est consommé sans modération par beaucoup de jeunes au Mali. Cette attitude est devenue excessive de nos jours. Or, avant, c’était certains adultes qui consommaient de l’alcool pour noyer leurs problèmes, mais aujourd’hui tel n’est plus le cas. Les jeunes boivent sans une raison précise. D’autres le font parce que leurs amis prennent de l’alcool, d’autres, en le consommant, croient qu’ils sont éveillés et se prennent pour des personnes civilisées. Les jeunes qui fréquentent des milieux où d’autres évoluent dans la prise de l’alcool, peuvent facilement être influencés par le complexe, la fréquentation, la curiosité et parfois tout simplement pour noyer leurs chagrins.



On n’oublie pas aussi l’influence négative et directe de certains Rappeurs et Rasta sur la jeunesse, qui font souvent des éloges de certaines marques de boissons alcoolisées dans chansons. C’est comme «Tèmècabôniè ni te goulomi » de Dragon en 2011 et « Holandia » de Gaspi en 2015. Ces Rappeurs et leurs chansons ont beaucoup influencé la jeunesse malienne et a encouragé certaines à consommer de boissons alcoolisées.



Pour ces jeunes, ce comportement de la jeunesse d’aujourd’hui est dû à la démission des parents et la multiplication des maquis, bars et maisons de passe dans notre pays. Des véritables lieux de dépravation des mœurs et d’atteinte de nos valeurs culturelles islamiques d’antan. Pour Abdine Sagara, étudiant, « la jeunesse d’aujourd’hui pense que la consommation d’alcool peut améliorer leurs conditions de vie alors que c’est une destruction pour eux. Maintenant, en plus de l’alcool, il y a des cigarettes électroniques qu’on appelle « Chicha » qui est un autre produit très nocif à la santé et à l’avenir de notre jeunesse, de notre société de demain. Les parents ont aussi démissionné. Il n’y a plus de l’autorité parentale sur les jeunes qui font aujourd’hui tout ce qu’ils veulent. Ces boissons alcoolisées sont en bon marché aujourd’hui à commencer par 200FCFA, 500FCFA, 600FCFA et plus ».



Face à ce phénomène ravageur, tout le monde doit lutter contre certains comportements des jeunes d’aujourd’hui. C’est interdit par notre Religion et par nos valeurs coutumières. Mais, même dans nos cités universitaires, ces substances sont consommées.



À l’avis de Mamadou Diarra, un Lieutenant à la Douane, la consommation de l’alcool par la jeunesse est un complexe et la hausse des maquis et les bars en sont les causes. La jeunesse d’aujourd’hui est détruite avec l’influence de certains de nos Rappeurs et autres… Donc, j’invite la jeunesse malienne à prendre l’exemple sur nos aïeux et de ce fait, retourner vers nos valeurs ancestrales. On n’y gagne rien en consommant de l’alcool ; la bière, la cigarette, la drogue n’ont jamais résolu des problèmes d’une société. Au contraire, ce sont une redoutable source de dépravation des mœurs », conclura Lieutenant lancé M. Diarra avec trop d’amertume.



L’alcool est très nocif à la santé, il peut être à l’origine de plusieurs problèmes sanitaires.



Par ailleurs, après l’avoir consommé, l’alcool passe directement dans le sang, par absorption au niveau de l’intestin grêle. Pourtant, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a toujours conseillé de s’abstenir de boire de l’alcool … «Si la consommation habituelle dépasse les seuils conseillés, elle peut présenter un risque pour la santé physique et/ou mentale », renchérit cet autre interlocuteur.



Par ailleurs, l’alcool est nocif indépendamment de tout seuil dans les cas suivants :



Le risque de développer certains cancers augmente avec la quantité d’alcool absorbée, dès le premier verre ingéré ;



La prise de boissons alcoolisées est nocive dès le début de la grossesse, quelle que soit la dose bue ;



Une consommation ponctuelle excessive, même sans prise quotidienne, peut avoir des retentissements sur la santé. Aussi, religieusement, moralement, économiquement …, l’alcoolisme n’est que nocif.