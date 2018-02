Alerte sur la Prolifération de la Chenille Légionnaire d’Automne : Les Etats-Unis appellent au partenariat pour combattre le parasite en Afrique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Alerte sur la Prolifération de la Chenille Légionnaire d’Automne : Les Etats-Unis appellent au partenariat pour combattre le parasite en Afrique Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

“La chenille légionnaire d’automne est un ravageur envahissant qui se propage rapidement en Afrique, menaçant notamment les récoltes de maïs et la sécurité alimentaire de manière plus générale”. Le maïs étant cultivé au Mali, donc c’est une menace pour l’agriculture malienne.



La bonne nouvelle, c’est que nous savons comment résoudre ce problème. Les Etats-Unis d’Amérique et leurs partenaires dans les Amériques ont réussi à maîtriser le ravageur et ont beaucoup de savoir-faire et d’expériences à partager. “En travaillant ensemble, nous pouvons aider l’Afrique à relever ce défi et renforcer sa résilience, gérer les futures menaces agricoles. ”







La FAO classe le Mali dans la liste des pays où la chenille légionnaire d’automne a été détectée mais attend une confirmation officielle. http://www.fao.org/fileadmin/templates/fcc/map/map_of_affected_areas/Map_15Dec2017.pdf



En 2016, l’existence d’un ravageur envahissant appelé chenille légionnaire d’automne (FAW ou fall armyworm, en anglais) a été confirmée pour la première fois en Afrique. Originaire des Amériques, la chenille peut se nourrir de 80 espèces de cultures différentes, dont le maïs, un aliment de base consommé par plus de 300 millions de familles de petits exploitants africains. Ce ravageur de cultures a depuis été localisé dans plus de 30 pays africains, et représente une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire de ces pays, leurs revenus et leurs moyens de subsistance.



Selon une note d’information publiée en septembre 2017 par le Centre international pour l’agriculture et les sciences biologiques (CABI), si des mesures de contrôle appropriées ne sont pas appliquées, le parasite pourrait causer, dans le rendement du maïs, des pertes considérables estimées entre 3,6 et 6,2 milliards de dollars par an pour l’ensemble des 12 principaux pays africains producteurs de maïs.



Pour lutter contre la propagation de la chenille légionnaire d’automne à travers le continent africain, des experts internationaux se sont réunis pour élaborer un nouveau guide complet de gestion intégrée des ravageurs (IPM) pour aider les scientifiques, les organisations de protection des plantes, les agences de vulgarisation agricole, les instituts de recherche et les gouvernements à combattre ces parasite voraces en collaboration avec les exploitants agricoles.



Le guide intitulé Fall Armyworm in Africa: A Guide for Integrated Pest Management (Chenille légionnaire d’automne en Afrique : guide pour une stratégie intégrée de lutte contre les ravageurs) a été élaboré conjointement par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) et le Programme de recherche sur le maïs (CRP MAIZE) du CGIAR, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale.



Fall Armyworm in Africa: A Guide for Integrated Pest Management (Chenille légionnaire d’automne en Afrique : guide pour une stratégie intégrée de lutte contre les ravageurs) .



Auteurs: B.M. Prasanna, Joseph E. Huesing, Regina Eddy, Virginia M. Peschke



Élaboré conjointement par l’USAID, le CIMMYT, le Programme de recherche sur le maïs du CGIAR, en collaboration avec différents partenaires nationaux et internationaux en matière de recherche et de développement.



NB : Pour toute information, contactez le bureau de presse de l’Ambassade à l’adresse ci-dessous.