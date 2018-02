Parlement panafricain: Soumaïla Cissé démissionne de son poste de représentant - abamako.com

Parlement panafricain: Soumaïla Cissé démissionne de son poste de représentant Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’honorable Soumaïla Cissé, député élu à Niafunké sous les couleurs de l’Union pour la République et la démocratie (URD), qui était l’un des représentants du Mali au parlement panafricain, a démissionné de son poste. Il a été remplacé par son camarade politique Abdoul Malick Sékou Diallo, député élu dans la circonscription électorale d’Ansongo. C’était lors d’un vote à la plénière d’hier. Il a été choisi à 114 voix pour et un bulletin nul. Il a remercié les députés pour la confiance placée en lui, et a promis de défendre les intérêts du Mali au parlement panafricain.



Y.C.