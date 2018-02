Assemblée générale des associations dogons : Dogon-Vision au cœur du rassemblement du peuple dogon - abamako.com

C’est le samedi 3 février dernier que s’est tenue l’Assemblée générale de l’Association Dogon-Vision, un espace de rassemblement du pays Dogon avec la participation massive des associations du cercle de Koro, Bandiagara, Bankass et Douentza. Il était entre autres questions, de l’organisation du 1er forum sur le développement du pays Dogon. La rencontre a eu lieu à la Pyramide du Souvenir.



C’était devant les notables personnalités du pays dogon comme : le général Gabriel Poudiougou, les honorables Adama Paul Damango, Boubacar Sagara, Isai Somboro, le maire Housseini Saye, le sous-préfet Abdoulaye S Diepkilé et les représentants de quatre cercles de la région de Mopti à savoir Koro, Bandiagara, Bankass et Douentza.







Selon le président Adama Diongo, l’association Dogon-Vision, a pour objectif de rassembler tous les fils du pays dogon, toutes les associations œuvrant pour le développement des cercles du pays dogon : « Nous sommes partis d’une base de réflexion entre étudiants quand nous étions encore à la faculté, on a eu l’idée de créer Dogon-Vision. Mais c’est récemment en 2016 que nous nous sommes donné ce challenge de la nécessité de rassembler toutes les associations Dogon. Parce que nous avons constaté que chacun a tenté de faire quelque chose que ça soit pour sa région, son cercle, sa commune ou même son village mais toujours avec de la limite. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rassemblée toutes ces personnes ou ces associations pour une synergie d’action ? Voilà comment notre idée est partie » a ainsi expliqué le président de Dogon-Vision. Raison de plus explique Adama Diongo, que les membres de Dogon-Vision ont sillonné toutes les localités de la région afin de comprendre ce qui y a de lieu de faire : « nous sommes partis de la 1ere Commune jusqu’à la dernière Commune de ces quatre cercles n’oubliant ni les autorités locales et coutumières pour que chacun puisse apporter sa pierre » a-t-il noté.



Adama Diongo a lancé un appel à l’endroit de tous les amis du pays dogon de s’y impliquer pour le forum à venir, il a surtout demandé aux cadres dogon de faciliter l’accès au plus haut sommet de l’Etat : « pour le forum, nous invitons tous les amis et partenaires du pays à participer massivement » a-t-il insisté.



Une initiative fortement appréciée par les cadres notamment les présidents des quatre cercles invités sur place et le représentant de l’association le Ginna Dogon. Ainsi le directeur régional des transports terrestres et fluviaux du district de Bamako et secrétaire général de Ginna Dogon Moumouni Guindo, a expliqué que, c’est l’initiative qu’il faut pour apporter un grand plus au développement du pays dogon : « Nous, au niveau de Ginna Dogon, c’est ce que nous souhaitons il y a très longtemps, donc si déjà Dogon-Vision a pris l’initiative, nous ne pouvons que les encourager et leurs apporter notre soutien. Je dis aux jeunes de se lever et se battre car le Mali comme le pays dogon, personne d’autres ne le bâtira à votre place » a-t-il rappelé



La rencontre a pris fin par une conférence sur les enjeux et perspectives du développement du plateau et le pays Dogon animée par Moumouni Damango et des débats interactifs entre la jeunesse et les plus âgés.



Oumou Traoré