Coupes africaines des clubs : Les clubs maliens en quête de rachat Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | L'Essor

Les quatre représentants maliens jouent ce week-end au stade Modibo Keïta. Vendredi en première heure,les Onze Créateurs ouvrent le bal contre le CR Belouizdad d’Algérie et en deuxième heure, le Djoliba s’expliquera avec Elwa United du Liberia.



Samedi et dimanche, le Stade malien et le Réal feront leur entrée en lice face, respectivement à Williamsville de Côte d’Ivoire et MFM du Nigeria



Les quatre représentants maliens en coupes africaines des clubs effectuent leur entrée en lice ce week-end pour le compte de la phase aller du tour préliminaire. L’honneur reviendra aux Onze Créateurs d’ouvrir le bal, vendredi au stade Modibo Keïta, face aux Algériens de CR Belouizdad. Ce sera à 16h et aussitôt après cette rencontre, l’autre représentant malien en coupe CAF, le Djoliba s’expliquera avec Elwa United du Liberia. Le samedi 10 février, c’est-à-dire 24h après les deux matches de la coupe CAF, le Stade malien affrontera les Ivoiriens de Williamsville en Ligue des champions.



Et le dimanche 11 février, la boucle sera bouclée avec l’explication entre le Réal et les Nigérians de MFM. C’est dire que le stade Modibo Keïta, vibrera, pendant trois jours, au rythme de la Ligue africaine des champions et de la coupe CAF, encore appelée C2. Le week-end s’annonce donc chargé pour la planète foot du Mali qui piaffe d’impatience de retrouver les compétitions africaines des clubs et de voir nos représentants à l’œuvre.



Pour prétendre à une éventuelle qualification au premier tour, nos quatre représentants doivent tout faire pour négocier au mieux cette première manche. En clair, Stadistes, Réalistes, Djolibistes et Créateurs doivent s’imposer, chacun, à domicile pour espérer aborder leur match retour sans pression. Certes, la qualification se joue sur deux matches, mais à ce niveau de compétition, on sait que c’est toujours difficile de faire la différence sur terrain adverse. Les quatre équipes le savent mieux que quiconque pour avoir participé, à plusieurs reprises aux compétitions africaines. La grande question que tout le monde se pose est de savoir si nos représentants sont prêts pour affronter l’élite africaine.

Cette question est d’importance, quand on sait qu’il n y a pas eu de championnat au Mali cette année et que nos équipes ont dû se contenter du seul tournoi CONOR pour leur mise en jambes. Bref, il y a beaucoup d’incertitudes sur la fraîcheur physique des quatre clubs engagés cette année, mais sur deux matches tout est possible.



Concernant les quatre adversaires qui se dressent sur le chemin du Stade malien, du Réal, du Djoliba et des Onze Créateurs, on remarque le CR Belouizdad (l’adversaire des Créateurs de Niaréla) compte à son palmarès 6 titres de champion d’Algérie, 7 coupes nationales, 1 coupe de la ligue, 1 super coupe et 3 coupes du Maghreb des clubs champions.



C’est le quatrième club le plus titré d’Algérie, derrière l’Entente (27 titres), la JS Kabylie (27 titres) et le MC Alger (22 titres). CR Belouizdad occupe, actuellement la 11è place du championnat d’Algérie, après 18 journées de débats. Un sacré client donc pour l’équipe du président Sékou Massiré Sylla.

L’autre représentant malien en C2, le Djoliba semble mieux loti, du moins au papier. En effet, les Rouges affrontent, Elwa United du Liberia, une formation sans référence sur le continent et qui évolue en deuxième division libérienne. Elwa United s’est qualifiée pour la coupe CAF parce que l’équipe a été finaliste de la coupe nationale et que Nimba United a réalisé le doublé, coupe-championnat.



Logiquement, les protégés du coach Fanyeri Diarra devraient passer ces préliminaires sans trembler, mais l’équipe de Hérémakono se rappellera que l’année dernière, le Stade malien est tombé devant un adversaire presque inconnu sur le continent et qui venait…du Liberia. Pour mémoire, lors de la précédente édition de la coupe CAF, les Onze Créateurs et le Djoliba, après avoir fait une bonne opération au match aller à Bamako, face respectivement à Rayon sport du Rwanda (1-0) et Al Masry club d’Egypte (2-0), ont perdu sur tapis vert, suite à la suspension du Mali par la FIFA. Les deux clubs auront donc à cœur de remettre ça cette année, même si le contexte a changé et que les adversaires s’appellent cette fois, CR Belouizdad et Elwa United.



En Ligue des champions, le Stade malien et le Réal étaient, également présents l’année dernière sur l’échiquier continental. Mais contrairement au Djoliba et aux Onze Créateurs, les Blancs et les Scorpions sont passés à côté du sujet et ont été éliminés, respectivement par Barrack Young Controllers du Liberia (7-6 aux tirs au but) et Rivers United du Nigeria (4-0). Les deux clubs tenteront, donc de se racheter cette année, en franchissant, au moins le cap des préliminaires. Le Stade malien en découdra avec Williamsville de Côte d’Ivoire, alors que le Réal se frottera à MFM du Nigeria.

Seïbou S.

KAMISSOKO



LE PROGRAMME

Coupe CAF

Vendredi 9 février, au stade Modibo Keïta

16h : Onze Créateurs-CR Belouizdad

19h : Djoliba-Elwa United

Ligue des champions

Samedi 10 février, au stade Modibo Keïta

17h : Stade malien-Williamsville

Dimanche 11 février, au stade Modibo Keïta

16h30 : Réal-MFM