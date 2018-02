Viol collectif : Le Procureur doit s’autosaisir ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Viol collectif : Le Procureur doit s’autosaisir ! Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Le Démocrate

Tweet

Depuis bientôt une semaine, une vidéo d’un viol collectif circule sur les réseaux sociaux au Mali, la gravité d’un tel acte doit pousser le Procureur de la République du Mali à s’autosaisir !



Qui n’a pas été choqué par cette vidéo reflétant un acte aussi inhumaine que barbare ? Si des bonnes volontés ont exprimé leur mécontentement en publiant les images des violeurs sur les réseaux sociaux pour permettre leur reconnaissance. Néanmoins jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, aucun visage n’a encore été formellement reconnu. Alors que chaque minute de gagné pour ces individus est une insulte de plus à la victime. Le procureur de la république doit alors s’autosaisir et ouvrir des investigations qui doivent permettre de mettre la main sur ces criminels. Leur procès doit être public et leur future condamnation doit servir de leçon et de mise en garde à la fois. Ce sera un message pour dire que nul ne peut et ne pourra abuser d’une femme, fille, sans en payer le lourd prix.







I.B 124 le panaf