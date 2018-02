Politique: Blaise en défenseur d’IBK - abamako.com

Politique: Blaise en défenseur d'IBK Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Les Echos

Le dimanche dernier, Blaise Sangaré, président de la CDS Mogotigiya était l’invité de Magma Gabriel dans le débat « Politik » de Africable.



Dans un débat en bambara, Blaise est vraiment dans son élément. Un vrai tribun monté au créneau pour défendre IBK. Pour ceux qui ne connaîtraient pas IBK et qui se limiteraient au tableau peint par Blaise, on se croirait avec le meilleur homme politique du Mali, avec le meilleur régime. Et pourtant, nous en avons connu mieux et en espérons mieux !

Qu’à cela ne tienne, le porte-parole du président de la République a survolé les débats par ses envolées et ses périphrases qui faisaient de l’effet. Ayant une grande maîtrise de la langue de Mpiè, il a bien vendu son client qui, pourtant, peine à convaincre les Maliens.

A.K