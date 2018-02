Non-coopération des autorités maliennes : Des passagers maliens et plus d’une trentaine de camions bloqués au Burkina - abamako.com

News Politique Article Politique Non-coopération des autorités maliennes : Des passagers maliens et plus d’une trentaine de camions bloqués au Burkina Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Le Démocrate

Plus de 1.000 passagers Maliens, Guinéens et Sénégalais et plus d’une trentaine de Camions sont bloqués au Burkina à cause de la non- coopération de l’autorité Malienne. Selon nos enquêtes, il parait qu’il y a des Camions Burkinabé qui sont bloqués injustement au Mali c’est la raison pour laquelle ils ont décidé de punir des transporteurs. Le comportement de nos autorités montre l’immaturité politique et l’irresponsabilité de nos dirigeants et cet acte pousse à douter de cette initiative de coopération intercommunautaire. La libre circulation des biens et personnes fait partie de la politique de l’UEMOA mais on constate que ce regroupement communautaire est une perte d’énergie et de ressources car c’est basé sur le faux.



Les autorités maliennes doivent mettre fin à ce problème qui cause des dégâts inestimables.







Tientigui