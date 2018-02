La chefferie du village de Bananzolé: Bamory Traore intronisé - abamako.com

La chefferie du village de Bananzolé: Bamory Traore intronisé Publié le mercredi 7 fevrier 2018

La cérémonie d’intronisation du nouveau chef de village de Bananzolé a eu lieu, le dimanche 4 février, dans une ambiance festive et marquée par le respect des traditions ancestrales. C’est le vieux Bamory TRAORE, âgé de 92 ans, qui a été intronisé. Il a remplacé le regretté Oumar Famakan TRAORE, décédé il y a deux ans.



La cérémonie a enregistré la présence du sous-préfet de Ouéléssébougou ; du maire de Ouéléssébougou ; des chefs coutumières des villages environnants et une foule nombreuse composée des villageois, des ressortissants résidents à l’intérieur et à l’extérieur du pays et les populations des villages environnants.

Situé entre Sanankoroba et Ouéléssébougou, le village de Bananzolé est respecté pour sa tradition, son unicité et sa culture. La chefferie de ce village Bambara est assurée par la lignée des TRAORE. L’intronisation a été faite dans une ambiance festive sous les belles mélodies des instruments folkloriques du terroir. Elle a été faite en respectant certaines traditions ancestrales bien ancrées.

Le nouveau chef du village, Bamory TRAORE, accompagné d’une grande foule composée de chasseurs, de griots, de ses fils et petits-fils, a été conduit de sa maison au vestibule où la peau royale était étalée par les DIARRA. L’intronisation a été faite sous l’égide des notables du village de N’Golobala d’où les notables de Bananzolé sont originaires. La cérémonie a été marquée par des coups de fusil traditionnels et les louanges des griots comme le veut la tradition.

Le sage qui a officié l’intronisation dans le vestibule royal a donné des conseils à Bamory TRAORE qui est depuis le dimanche dernier le 13e chef de village de Bananzolé.

« Désormais, tu appartiens à tout le village. Tu dois être à la disposition de toute la population. Tu dois œuvrer pour le développement du village et pour le bonheur des habitants. Tes décisions engagent tout le village, et avant toute prise de décision tu dois consulter tes jeunes frères… », autant de conseils utiles ont été donnés au nouveau chef de village devant un public nombreux.

Les notables de Bananzolé et des villages environnants ont tour à tour fait des témoignages sur l’intégrité morale, la modestie et la bonne vision que Bamory TRAORE a toujours manifesté pour le village et pour la population. Il a été appelé à renforcer davantage les valeurs de probité et l’amour du prochain qui le caractérisent tout en faisant la promotion des valeurs ancestrales qui ont toujours fait la fierté du village.

Les sages ont saisi l’occasion pour faire l’historique de la création du village de Bananzolé, dont le fondateur est venu de N’Golobala. Le représentant du chef du village de N’Golobala a salué la population frère de Bananzolé pour le bon voisinage entretenu, depuis des siècles. Il a livré le message du chef de village de N’Golobala qui a beaucoup mis l’accent sur le respect des valeurs ancestrales et la défense de l’intérêt du village et de ses habitants.

Le porte-parole de la grande famille TRAORE de Bananzolé, Lamine TRAORE, jeune frère de Bamory TRAORE et président du groupe STV Voyages (Société de transit et de voyages) a rendu un vibrant hommage aux notables du village pour l’honnêteté et la franchise qui les caractérisent. Il a affirmé que leur Papa s’était installé à Bamako où il est décédé et que les parents au village ont gardé pour eux toute leur part d’héritages. Aussi, a-t-il apprécié le fait que leur grand frère ait été appelé pour occuper la chefferie malgré qu’il vivait à Bamako. Lamine TRAORE a salué les notables de Bananzolé pour leur intégrité et leur attachement aux valeurs ancestrales. Il a appelé la population au respect des valeurs ancestrales et à œuvrer au développement du village.

Le deuxième adjoint au maire de Ouélessébougou, Michel SACHO, a exprimé sa satisfaction face à la grande mobilisation de la population de Bananzolé et des villages environnants pour prendre part à cet événement important dans la vie du village. Pour l’élu communal, la grande mobilisation de la population et des représentants de toutes les autorités administratives et coutumières de la commune prouve à suffisance que le nouveau chef de village fait l’unanimité et est en phase avec l’ensemble de la population. M. SACHO a formulé le souhait que tous les problèmes du village puissent être résolus dans le vestibule, à travers le dialogue au lieu d’être transportés devant les tribunaux.

Le sous-préfet de Ouléssébougou, Modibo DIARRA, a également apprécié l’atmosphère festive dans laquelle s’est déroulée l’intronisation du chef du village. Il a appelé les populations à l’entente et à mettre l’intérêt du village au-dessus de tout.



PAR MODIBO KONE