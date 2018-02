Formation des agents de QNET Mali: pour une meilleure compréhension du système - abamako.com

News Société Article Société Formation des agents de QNET Mali: pour une meilleure compréhension du système Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Info Matin

La salle de conférence du Palais de la culture a abrité, dimanche dernier, la formation des contractuels indépendants de la société QNET. La cérémonie a regroupé 2 500 agents qui ont été initiés au système de marketing sur les différents produits de ladite société.



En marge de la formation, M. Clément AYI, a animé un point de presse pour expliquer le système de vente de la société QNET qui est décriée par les Maliens, à cause du prix excessivement cher des produits et les conditions d’adhésion des agents de de la société.

« QNET est une entreprise de vente directe. C’est-à-dire, nous avons des produits à proposer. Nous avons des montres à proposer, nous avons des filtres à proposer, nous avons des produits d’éducation à proposer, nous avons des filtres à présenter et surtout des produits de voyages de très bonne qualité à proposer. Une fois que la personne propose le produit à une autre personne, grâce à sa bonne qualité, et que cette derrière achète, celui qui a recommandé le produit aura une commission. Et, si les commandes d’un client atteignent certain niveau, on aboutit à des mécanismes de collaboration. Ce sont ces gens-là qui sont dans la salle ce matin pour être formés », a-t-il expliqué. Selon lui, la société QNET a des modules de formation et des outils des formations qui seront soumis à ces 2500 agents contractuels qui reçoivent toutes les techniques de vente et des notions des produits QNET. Il a expliqué qu’un contrat de commission lie les agents de vente de la société et les administrateurs de QNET.

« Nous avons ici des femmes et des hommes qui se sont engagés dans la lutte contre leur propre chômage grâce aux services de QNET. Donc, la moindre des choses pour, nous c’est de les former, de les équiper en termes de renforcement des capacités. Pour cette journée de formation, les différents formateurs du Mali vont inculquer à ces braves dames et hommes tous les secrets d’une bonne vente, pour qu’à leur tour ceux-ci maîtrisent tout notre système », nous a-t-il expliqué.

Pour finir, M. AYI a nié toutes les allégations qui font de QNET une société arnaqueuse.

« QNET est une société sérieuse. Nous sommes victimes de notre succès. Le cas de Fana est un exemple concret. Les vendeurs de QNET qui logeait dans des maisons en latérites ont bâti des maisons en dur. Leur vie a, en un mot, changé. C’est ce que certains n’ont pas digéré et ils ont commencé à faire des tapages sur les radios libres et usé d’autres malices pour que nos agents soient arrêtés », a-t-il dit, avant de rassurer que la Direction de QNET fera tout pour que la justice relâche ces agents, qui, selon lui, ont été arrêtés, à cause de l’incompréhension des autorités judiciaires sur le sujet.

Signalons que ladite formation a duré une journée et été l’occasion de nouvelles adhésions pour les nombreux clients, agent et curieux qui avaient fait le déplacement du Palais de la Culture dimanche dernier.



CHISTELLE KONE