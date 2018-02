Assemblée générale extraordinaire du PNE-Mali: les recommandations phares de la rencontre - abamako.com

Assemblée générale extraordinaire du PNE-Mali: les recommandations phares de la rencontre Publié le mercredi 7 fevrier 2018 | Info Matin

L’Hôtel LAICO El Farouk a abrité, la semaine dernière, la première assemblée générale extraordinaire du Partenariat national de l’Eau du Mali, sous la Présidence de Monsieur Mamadou SYLLA, président du PNE-MALI, et Coprésidée par le Professeur Amadoun Hama MAIGA, Président du Partenariat régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO). À l’ordre de cette réunion statutaire : examen et adoption des nouveaux statuts et règlement Intérieur du PNE-MALI ainsi que le projet de plan de travail 2018.



La rencontre, à laquelle ont pris part près d’une cinquantaine de participants, a regroupé les représentants des services techniques de l’administration, des organisations non gouvernementales, de la société civile, du secteur privé et de la presse. Au niveau régional, deux représentants du GWP-AO ont pris part à cette assemblée générale extraordinaire à savoir le Professeur Amadoun Hama MAIGA et Sidi COULIBALY, respectivement Président et Responsable à la Communication du GWP-AO.

Deux interventions ont meublé l’ouverture de cette assemblée générale extraordinaire : celles du Président du PNE-MALI, Mamadou SYLLA. Monsieur SYLLA, et du Président du Partenariat régional de l’Eau –Afrique de l’Ouest (GWP-AO), Professeur Amadoun Hama MAIGA.

Si le premier a fait une brève description de la situation du Partenariat national de l’Eau du Mali depuis son arrivée à la tête et des crises traversées par le PNE-MALI tant sur le plan de disponibilité des ressources humaines des organes qui le composent nécessitant une relecture des statuts et règlement Intérieur du PNE-MALI ainsi que le renouvèlement des organes dirigeants qui sont en place depuis Décembre 2010 et dont les mandats sont largement dépassés ; le second a salué l’effort du PNE-MALI qui est l’un des premiers PNE à avoir son Accréditation auprès du GWP.

Les travaux se sont ensuite déroulés par la présentation et l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.

C’est dans ce sens que les participants ont eu droit à une présentation détaillée des nouveaux statuts et règlement Intérieur avant de les examiner et procéder à leurs adoptions sous réserve de la prise en compte des suggestions d’amélioration.

Quant au projet de Plan de travail annuel 2018 du PNE-MALI dont le budget total s’élève à 136 965 000 FCFA, sa présentation a été précédée par l’intervention de la Coordinatrice Nationale du PCA GIRE a tenu a attirer l’attention des partenaires du PNE Mali sur la nouvelle orientation de son projet, notamment faire les planifications uniquement pour le premier semestre 2018). Aussi, en analysant le projet de plan de travail 2018 du PNE-MALI, les partenaires ont faits des observations pertinentes au nombre desquelles la nécessité de calquer uniquement le projet de plan de travail sur le programme d’un seul partenaire ; ainsi que la prise en compte des programmes relatifs à la GIRE au niveau des autres partenaires.

À la fin des travaux, les participants à cette assemblée générale extraordinaire du PNE-MALI, ont formulé plusieurs recommandations : la prolongation du mandat du président du PNE-MALI jusqu’au 30 juin 2018 ; le recrutement du secrétaire exécutif : 31 mars 2018 ; les recrutements des membres du Comité de Pilotage : Avril-Mai 2018 ; le recrutement du nouveau Président : Mai- juin 2018 ; l’organisation de l’assemblée générale ordinaire de nomination du Président et du Secrétaire exécutif : 30 Juin 2018.



Par Mohamed D. DIAWARA