Kadiolo : une épidémie de rougeole déclarée Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’épidémie de rougeole déclarée dans la commune de Misseni, Cercle de Kadiolo le 6 janvier dernier a été circonscrite. L’information a été donnée lundi par le médecin chef du Centre de Santé de Référence de Kadiolo. Sur 11 suspects déclarés, six cas ont été dépistés positifs et entièrement pris en charge. Aucun décès n’a été enregistré. 3545 enfants de neuf mois à cinq ans ont aussi été vaccinés contre la maladie dans les zones de déclenchement de l’épidémie.



YOROSSO : les villages de Kian et Omasso félicités pour leur esprit de patriotisme



Les villages de Kian et Omasso dans la commune de Karangana cercle de Yorosso se sont déjà acquitté de leurs impôts et taxes de l’année 2018. Cette information a été donné hier par le préfet du cercle de Yorosso qui n’a pas manqué de féliciter les populations des dits villages pour leurs esprit de patriotisme et leurs engagements dans le développement de leurs communes. Le préfet invite les autres villages du cercle à suivre l’exemple.



ANSONGO : intronisation du nouveau chef de la fraction Boubacar Alamine



Talatou Ahamadou le nouveau chef de la fraction Boubacar Alamine, a été intronisé hier matin à Ansongo. Âgé de 52 ans, il devient ainsi le cinquième chef de la fraction. Talatou Ahamadou a décidé d’œuvrer pour l’unité et la cohésion au sein de sa communauté.



TESSIT : inauguration d’un château d’eau dans la localité



Le village de Tessit a été doté d’un château d’eau hier. Selon la population cette infrastructure permettra de mettre fin à la pénurie d’eau dans la localité. Elle a été financée par la coopération Allemande GIZ et exécuté par l’ONG Tassaght de Gao.



KIDAL : mise en place d’un comité de protection des enfants



Un comité de protection des enfants a été mis en place lundi dernier à Kidal. C’était à la suite d’une rencontre à laquelle plusieurs chefs de quartiers de la ville ont pris part. De sources locales, cette initiative de l’ONG IRC vise à sensibiliser les populations sur les techniques appropriées pour mieux protéger les enfants dans ce contexte d’insécurité.