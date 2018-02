Abattoir de Kita les dessous de l’insalubrité : Le maire de la commune indexé ! - abamako.com

Dans notre 59 ème numéro d’où nous avions parlé du manque de professionnalisme et d’insalubrité, les choses se précisent autour de cette problématique.











L’abattoir de Kita de son vieux existant d’après les riverains du site , n’a jamais souffert de difficultés comme l’insalubrité et le manque d’entretien du site ,mais la mairie étant le premier gestionnaire de la structure ne joue pas pleinement son rôle par rapport à cette question. Cette idée semble adaptée à l’état actuel du site et les faits sont visibles sur l’abattoir, des ordures autour de l’abattage , des résidus de sang non évacués , par faute d’entretien et l’odeur suffocante qui empêche les riverains de l’abattoir de respirer l’atmosphère comme les autres habitants des quartiers de la ville . Quant au chef des bouchés, tous ces problèmes c’est au niveau de la mairie car elle ne s’intéresse qu’aux frais d’abattage. Aux dires du chef des bouchers chaque jour il y a au minimum 12 bœufs qui sont abattus en raison de 500 FCFA tête comme frais d’abattage, les petits ruminants sont à 250 FCFA par tête . Dans l’année les frais d’abattage seulement sont plus de 3 millions francs , de cet état de fait les bouchers disent ne pas comprendre le pourquoi le site se détériore du jour en jour et c’est les consommateurs qui feront les frais. D’autres sources bien fondées au niveau de la mairie donnent une autre version par rapport à l’entretien du site , de ce fait l’abattoir de Kita a été mis à la disposition d’ un GIE dont le responsable est très proche du maire. Pour preuve l’équipe de KayesInfos a tout fait pour rencontrer ce GIE dans le but de savoir son rôle dans le contrat pour l’entretien de l’abattoir avec la mairie afin que tous les acteurs puissent se mettre ensemble et sortir l’abattoir de Kita dans cette insalubrité pour que les consommateurs soient protégés . Au service des vétérinaires, le chef de service ne cache pas son indignation par rapport à cette gestion catastrophique du site qui expose les consommateurs et même les vétérinaires à certaine vont à l’inspection de la viande. Pour le responsable du service des vétérinaires, ses agents travaillent dans un champ sans daba car si la mairie donne la gestion du site à un GIE leur service, techniquement doit être consulté pour que ce GIE se mette en conformité à entretenir le site selon les règles et cela n’a pas été fait par la mairie, en plus la mairie doit appuyer le service des vétérinaires en matériel de travail cela aussi n’ est pas un souci chez le maire de la commune urbaine de Kita , à en croire le service technique , même le tampon appelé ESTAMPILLE en terme technique qui permet de distinguer la viande inspectée n’est pas à leur disposition et c’est la mairie qui devrait appuyer leur structure pour que les consommateur soient édifiés aux viandes inspectées et non inspectées .





Abdoulaye Traoré – correspondant de



KayesInfos à Kita



