Vente du Draal de Kayes N'di : Le service des affaires domaniales de Kayes accusé de spéculateur foncier et de marchandage ! Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Kayesinfos

Immatriculé dans le titre foncier de Kayes en 1830 et attribué au quartier de Kayes N’Di en 1917 par les colons comme équipement marché, le Draal de Kayes N’di a été morcelé vers les années 1992 en 114 titres pour être vendu.



Servant d’espace de commerce (foire et exposition), lieu de prière lors des fêtes et abritant les grands évènements lorsque des personnalités sont de passage dans la cité des rails, le Draal de Kayes N’di est devenu depuis un bon moment une proie pour les spéculateurs fonciers selon les habitants du quartier Kayes ndi.



Pour montrer sa ferme opposition à la vente de cet espace et mettre à nu toute “idée machiavéliques ” de vente du Draal de Kayes N’di , un grand meeting populaire s’est tenu le dimanche 21 janvier 2018 sur le dit espace lequel a réuni la quasi- totalité de la population du quartier de Kayes N’di appuyée par les habitants des autres quartiers de Kayes avec la bénédiction de leurs chefs de quartier eux mêmes présents au meeting .



Qui sont ceux qui spéculent au tour de cet espace et pour quel intérêt ?



À cette question la réponse ne se fait pas attendre, l’ex ministre de l’artisanat et du tourisme N’Diaye Bah nouveau chef de quartier de Kayes N’Di qui a succédé à son frère après sa mort ne mâche pas ses mots et charge le service des affaires domaniales de Kayes « Ces titres fonciers qui ont été délivrés ne respectent aucune procédure normale. Un matin, ils sont venus mettre des bornes, donc nous avons compris tout de suite que c’est de la spéculation et du marchandage de la part du service public du domaine de Kayes moyennant quelque chose. ».



Révoltée par ses agissements malsains de la part du service public des affaires domaniales de Kayes, la population de Kayes N’di ne compte pas baisser les bras et compte suivre de près cette affaire.



Donc affaire à suivre …



Michel Yao