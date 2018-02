Des hélicoptères belges NH-90 survoleront bientôt le Mali - abamako.com

Publié le jeudi 8 fevrier 2018

Ce lundi 5 février vers 22 heures, un Antonov 124 venant de Belgique, a atterri à l’aéroport de Bamako. À son bord, les deux hélicoptères belges NH-90, accordés à la MINUSMA par le gouvernement belge en fin 2017.



Quatre heures plus tard, les deux engins et tous les matériels ont été déchargés sous la supervision des techniciens belges venus pour leur entretien et qui opèreront dans le cadre de la MINUSMA.



Lors des prochains jours, des vols tests seront organisés. La Belgique déploiera ces deux NH-90, appuyés par une cinquantaine de ses militaires, dès le mois de mars. Ils seront intégrés dans les opérations de l’unité d’hélicoptères allemande à Gao.



Ces appareils serviront pour les évacuations médicales et le transport des troupes.