‘’Je suis Malien, je construis mon pays’’ : Debout sur les remparts en cohésion - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ‘’Je suis Malien, je construis mon pays’’ : Debout sur les remparts en cohésion Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Le credo

Tweet

Les responsables du Mouvement ‘’Malien je suis, mon pays je construis’’ ont animé une conférence de presse Samedi, le 3 février dernier à la Maison de la presse. C’est pour alerter l’opinion national et international et répondre à la campagne de dénigrement de déstabilisation du Mali par certains media étrangers contre cet acharnement médiatique, réitérer leur soutien aux Forces armées maliennes et appelé les Maliens à faire montre la cohésion.



Pour la circonstance, Alpha Cissé, président du mouvement était accompagné de Sidi Aly Ould Bagnan et Chaka Diarra et d’autres responsables de ce mouvement.Composé essentiellement de jeunes, ce collectif a appelé les Maliens à l’union sacrée derrière les Forces armées maliennes (Fama) avant d’alerter l’opinion nationale et internationale sur la campagne médiatique de dénigrement ourdie contre le Mali par certains media étrangers. Cette sortie intervient quelques jours après une série d’attaques meurtrières contre l’armée malienne et la population civile au centre et au nord du pays.



«L’objectif de notre mouvement est de rassembler les Maliensde tout bord sans distinction aucune et défendre nos valeurs républicaines dans la paix, la cohésion et l’unité nationale. Nous croyons au Mali et sans nul doute, le Mali se fera par nous les Maliens. Même s’il faut verser notre sang», a-t-il affirmé. Dans la même dynamique, le conférencier Alpha Cisséa salué la volonté et la détermination de l’armée malienne à défendre la patrie et protéger la population et ses biens de Kayes à Kidal, de Taoudéni à Ménaka.



«Ces hommes et ces femmes se battent constamment contre des groupes armées, des djihadistes, des narcotrafiquants, souvent contre nous même. Encourageons-les, aidons-les », dit-il. Cependant, il conseille les internautes de ne pas s’empresser à divulguer le nombre des militaires morts au combat ou publier leurs images. Pour lui, ces pratiques contribuent à la démoralisation des troupes.



D.KONTA