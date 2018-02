Spéculations foncières au Mali : Pourquoi l’Apm remercie l’ancien ministre Mohamed Ali Bathily ? - abamako.com

Spéculations foncières au Mali : Pourquoi l'Apm remercie l'ancien ministre Mohamed Ali Bathily ? Publié le jeudi 8 fevrier 2018

L’Association pour le Mali (Apm), en collaboration avec la Coordination du cercle de Kati était face aux hommes de media ce Dimanche 3 février 2018 au conseil de cercle de Kati. L’objectif était de remercier l’ancien ministredes Domaines de l’Etat, des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat pour son engagement sans faille en faveur des intérêts du monde paysan. C’était sous la houlette du président Mohamed Ali Bathily, accompagné des membres de l’association, en présence de nombreux invités.



La coordination des Apm du cercle de Kati adresse ses sincères remerciements à Me Mohamed Ali Bathily,ancien ministre des Domaines de I’Etat pour son engagement sans faille en faveur des intérêts du monde rural.



Le conférencier, Drissa Niaré, dira que les membres et l’Apm de la coordination de Kati et les paysans félicitent Me Mohamed Ali Bathily pour son soutien infatigable en faveur des pauvres.



De fait, depuis 2009,«nous avons dénoncé la spéculation foncière en écrivant aux autorités supposées compétentes et en les approchant.Hélas !Aucune d'elles n'a voulu nous accompagner sauf Me Mohamed Ali Bathily et d'autres personnalités qui aujourd'hui sont en activité, dont nous aimerons taire ici leurs noms. Nous disons à vous tous que nous cesserons de lutter lorsque nous rentrerons en possession de nos terres illégalement détenues par des agences immobilières avec la complicitéd’incompétents agents du service des domaines. Si les sociétés immobilières pensent que nous serons handicapés par le départ de Mohamed Ali Bathily au gouvernement, qu'elles se détrompent. Cela a été de l’huile jetée sur du feu. En effet, Mercredi, le 24 janvier 2018, Mme Ami Guindo a appelée Chaidou propriétaire de Faya immobilière qui a tenté de nous tester en essayant d’expulser la population de Diago installée sur 120 ha. Nous ne savons comment?»



«On dit que savoir et ne pas faire usage de ce qu’on sait est pire qu’ignorer. MeBathily a fait profiter aux paysans de son savoir en les éclairant et en essayant d’appliquer la loi. C’est ainsi qu’il a déposé une plainte contre des agents du service des domaines, à savoir l’ancienne directrice des domaines régionaux de Koulikoro, Hilam Niang et le topographe Mama Kondo pour faux en écriture publique. Hélas ! Aucun d’entre eux n’a été inquiété alors cela prouve les Tf détenus par les agents immobiliers tellesqueFaya immobilières,Damou So. So Bâtiment, Kinty, Banga immobiliers, Ba Diallo, etc. ont été mal crées.



Le titre foncier est définitif et inattaquable, selon la loi Amadou Diabaté.Les lettres de cession mal fondées de ce même titre foncier sont-elles aussi protégées la même loi ? Sommes-nous dans un Etat de droit ? La mosquée, le centre de santé, le vestibule, le cimetière, le lieu de culte de Diago sont en voie de démolition par la même dame Ami Guindo supposée êtreau-dessus de la loi».Il a terminé ses propos en lançant un vibrant appel à l’autorité malienne et la communauté musulmane à les aider à préserver le droit coutumier et protéger les mosquées.



Selon le président Bathily, il est grand temps que certaines vérités soient dites dans ce pays. Selon lui, les révoltes actuelles de la population contre certains jugeset l’emprisonnement quotidien de paysans à cause de leurs terres par des spéculateurs fonciers, prouvent suffisamment qu’il n’y a pas de justice dans ce pays.



A Kati, il a surtout été question de la spéculation foncière. Après avoir écouté les soucis des paysans venus de divers horizons et d’autres participants à la rencontre, l’ancien ministre a promis de trouver des solutions. Cependant, il les a invités à l’union pour faire face à ce problème.



Selon le ministre Bathily, comme maintenant il ne fait plus parti de l’équipe gouvernementale, il va tout faire pour mettre les paysans dans leur droit afin qu’ils puissent disposer de leur terre.



Quant au secrétaire de l’Apm, M. Abdoul MalickBallo, il a lancé un appel ferme à toutes les coordinations des Apm de Kati à se mobiliser contre les spéculations foncières. Il appelle l’opinion nationale et internationale à soutenir les actions engagées afin de préserver les terres agricoles et sauvegarder les exploitations agricoles et pastorales.



Le Segal a terminé ses propos en demandant aux plus hautes autorités de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à l’oppression et la dépossession du monde rural.



Issa MAIGA