© aBamako.com par mouhamar

Cérémonie d`ouverture de la première édition du Festi` Bazin

Bamako, le 04 Septembre 2014 au Palais des sports. Madame le ministre de la culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo a présidé ce jeudi, la cérémonie d` ouverture de la première édition du festival de Bazin (FESTI`BAZIN) qui se tient du 04 au 06 Septembre 2014. Tweet

Ce cri de cœur a été lancé par les responsables (divers acteurs intervenant sur le marché du Bazin) du Groupement Mogo Djoguinenw (GMB), lors d’un récent point de presse, organisé à la place du souvenir au grand marché de Bamako.











Cette nouvelle sortie médiatique était dirigée par Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM), en présence de Bayaya Haïdara, membre de Groupement Mogo Djoguinenw (GMB), Cheick Oumar Sacko, président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali ; Abdoulaye Diarra, secrétaire général adjoint du GMD, Assan Soucko présidente des femmes de marché et le président de l’association des teinturiers et assimilés de Bamako, Adama Sissoko.



Il ressort que depuis un certain temps le marché malien a perdu son existence à cause de l’importation de tissus Bazin contrefaits de nos couleurs comme Touloumani, VIP Bogolan, Namougouni, entre autres, par des chinois.



Visiblement préoccupé, Mamadou Minkoro Traoré, président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM)a poussé un cri de cœur. « Aujourd’hui, c’est une assemblée d’alerte, c’est un signe de désespoir à cause du phénomène de concurrence déloyale des chinois. Malheureusement, il y a beaucoup de boutiques et d’entreprises artisanales fermées. En effet, il y a des teinturières, au nombre de cent trente qui aujourd’hui n’ont même pas vingt personnes, et les vingt personnes ne travaillent pas permanemment ».



Appelant ses militants à garder la patience et le calme, le patron des artisans s’est exprimé en ces termes : « Donc c’est une alerte dans la discipline, car il est interdit à tout le monde de se rendre justice, l’objectif de cette assemblée générale organisée par les associations de commerçants et des teinturières et assimilés vise à lancer un cri de cœur, un cri de désespoir ». Avant d’ajouter« Et nous espérons que les plus hautes autorités comprendront notre démarche ».



Mahamane Maïga