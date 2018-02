Le QNET contraint de rembourser douze personnes de ses victimes à Fana - abamako.com

Le QNET contraint de rembourser douze personnes de ses victimes à Fana Publié le jeudi 8 fevrier 2018 | Infos du Mali

Le pari gagné pour la plateforme des associations de jeunesse de Fana. Le juge de paix à compétence étendue de Fana vient de procéder au remboursement des victimes de réseau mafieux de QNET. Ces pauvres victimes ont été arnaquées, escroquées par le QNET et ont payé chacune une somme de 450.000F CFA environs.



Elles n'ont pas caché leur satisfaction et reconnaissance envers la plateforme des associations de jeunesse de Fana et le juge.



Selon le porte parole de la plateforme, Mamadou Diarra dit MC non moins le président de CDR de Fana, d'autres victimes seront mises dans leurs droits très prochainement.

K. Tapily