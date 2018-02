Adama Ben Diarra du mouvement « ON A TOUT COMPRIS-Waati sera » : Après le 26 mars nous allons demander à la France de faire ses bagages pour en finir avec le tourisme » - abamako.com

*Mouvement ON A TOUT COMPRIS « waati sera »*



Communiqué de presse n°002/18 OTC



Mesdames et Messieurs de la presse écrite, audiovisuelle et des médias



Bonjour,



Nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation cet après-midi.



Nos prières vont à l’endroit de tous ceux qui sont disparus, de toutes les victimes, des plus connus aux plus anonymes de la longue crise que nous traversons depuis des années.

Merci…..



Nous suivons de près, et gardons une attention particulière à la situation politique, sociale et sécuritaire de notre pays.



Malgré nos nombreuses mises en garde à l’endroit de la France et de nos gouvernants, la situation reste toujours inquiétante, en témoignent les multiples attaques survenues ces derniers temps et leurs cortèges de malheurs : morts d’hommes, braquages, viols, dégâts matériels etc…

Notre cause est suivie de partout, en Afrique et aussi bien que dans le reste du monde, en témoigne aujourd’hui, la présence parmi nous du mouvement panafricain Unité-Dignité-Courage « UDC», à travers son porte-parole *Mwazulu Diyabanza*, en mission au Mali depuis quelques jours dans le cadre de la mutualisation des forces des jeunesses panafricaines et du lancement de leur manifeste.

Nous tenons à rappeler qu’au lendemain de notre 1er sit-in du 03 Août 2017, nous avons formulé une exigence à l’attention de la diplomatie française de nous expliquer clairement ce qu’elle entend par son concept « Nord Mali», indiqué dans son communiqué ; mais force est de constater d’une part, son silence diplomatique et d’autre part son bavardage militaire sur le terrain.

Notre inquiétude est dictée par le fait qu’à chaque fois que ce concept *NORD-SUD* a été utilisé dans l’histoire, il s’en est suivi des velléités sécessionnistes : *Les cas du Congo, du Biafra, du Soudan, de la Corée, de l’inde et le cas actuel du Cameroun sont assez édifiants.*



Mesdames et Messieurs de la presse,



Vous en conviendrez qu’après cinq ans, de la présence militaire française et de la MINUSMA, la situation n’a guère évolué. Cette situation qui ne couvrait que les 5 régions du nord, s’est dangereusement étendue à l’ensemble du centre ; voir même actuellement aux portes de Bamako. Force est donc de reconnaitre, que la France a trahi sa mission ; en un mot, elle a faillit..!!! Avec elle, notre gouvernement a trahi.



Mesdames et Messieurs,



Face à l’urgence de la situation et à la nécessité d’action, il ne reste à notre jeunesse qu’un seul choix : *Prendre le taureau par ses cornes*.



Ainsi, d’ores et déjà, à partir de ce jour :



▪Nous planifions pour le 03 Mars prochain, un « Gèlè kan » et une série de visite aux familles des militaires de l’armée nationale dont les innombrables sacrifices et les incalculables pertes en vies humaines et matérielles ne nous laissent point indifférents.



▪Un instant de recueillement au carré des martyrs à Niarela, le 22 mars 2018 pour honorer la mémoire de ces jeunes qui sont tombés pour défendre l’honneur du Mali, et le droit intangible reconnu à chaque peuple, celui de la liberté.



▪Rappelant que notre ultimatum expire le 25 mars 2018 à minuit, le 26 mars sonne donc pour nous, notre entrée dans une phase déterminante de notre combat pour réécrire à nouveau, avec des nouveaux types de maliens « NTM »,l’histoire de notre glorieuse nation, à limage de nos aînés qui n’ont jamais transigé à chaque fois qu’il s’est agit de notre dignité et de notre intégrité.



Mesdames et messieurs de la presse



Tous nos sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence à cet événement.

Nos remerciements également à tous ceux et à toutes celles qui sont ici aujourd’hui, pour nous écouter ou nous soutenir.



Nos vives et chaleureuses salutations fraternelles et patriotiques à notre frère et camarade, Mwazulu Diyabanza, représentant du mouvement UDC, avec qui, nous partageons ses profondes convictions pour une Afrique digne, libre, unie et profondément solidaire telle que l’ont souhaités, les pères fondateurs du panafricanisme. Nos pensées vont ici aux illustres *Modibo Keïta, Kwame Nkruma, Ahmed Sékou Touré, Patrice Emery Lumumba, Jommoh Kenyatta, Amilcal Cabral, Gabal Abdel Nasser, Nelson Mandela*, pour ne citer que ceux-ci….



Le mouvement *ON A TOUT COMPRIS « waati sera »*, reste toujours engagé dans la recherche d’une paix digne et d’une réconciliation véritable au Mali.

Que vive le Mali souverain et indépendant, dans une Afrique unie et prospère !



Fait à Bamako, le 08 Févier 2018



Pour le mouvement *« ON A TOUT COMPRIS-Waati sera »*



Adama Ben Diarra

Porte-parole