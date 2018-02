Remise de l’argent en espèce aux quatre clubs : Le ministre Jean Claude Sidibé coupe court aux allégations - abamako.com

News Sport Article Sport Remise de l’argent en espèce aux quatre clubs : Le ministre Jean Claude Sidibé coupe court aux allégations Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le Tjikan

Après avoir procédé le lundi dernier à la remise en espèce de 60 millions FCFA aux quatre clubs engagés dans les compétitions africaines de football, le ministre des Sports Jean Claude Sidibé a tenu le mercredi 7 février dernier dans la salle de conférence de son département, un point de presse au cours duquel, l’opinion nationale et internationale a été édifiée sur la remise de cet argent en espèce. C’était en présence du président de l’AS Réal de Bamako Seydou Sow, représentant les quatre clubs concernés.



En point de presse le mercredi 7 février dernier dans la salle de conférence du département des Sports, le ministre des Sports Jean Claude Sidibé a tenu à démentir certaines allégations faites quant à la remise en espèce des 60 millions FCFA du président de la République aux quatre clubs engagés en compétitions africaines. Pour couper court à ces allégations, le ministre des Sports Jean Claude Sidibé a tenu à clarifier la situation.



Pour faire face aux difficultés que rencontrent les quatre clubs à savoir les problèmes de transfert à régler, les problèmes d’internat et surtout les problèmes financiers qu’ils connaissent car n’ayant reçu de l’argent venant du sponsor officiel Orange-Mali depuis l’arrêt du championnat national ligue 1, le ministre des Sports Jean Claude Sidibé a jugé nécessaire de satisfaire la doléance de ces équipes qui était de leur remettre en espèce les 60 millions FCFA du président de la République. Face à certaines allégations selon lesquelles, cette remise d’argent en espèce aux quatre clubs est de la pure campagne, le ministre des Sports Jean Claude Sidibé a clarifié la situation.



Pour lui, face à l’urgence, il ne pouvait que payer les équipes en espèce pour leur permettre d’aborder ces compétitions africaines dans les meilleures dispositions. Sinon, les clubs qui sont en difficulté, qui ont des problèmes financiers et dans l’urgence doivent attendre trois, quatre ou cinq jours pour encaisser un chèque. Pour le ministre des Sports, il ne s’agit pas de faire de la fanfaronnade encore moins une exposition de richesse.



« Notre but n’a jamais été de faire de la fanfaronnade. Ce n’était ni de la fanfaronnade ni une exposition de richesses », a précisé le ministre Jean Claude Sidibé.



Le représentant des quatre clubs bénéficiaires a abondé dans le même sens. Selon Seydou Sow, la durée d’encaissement du chèque ne leur permettait pas de régler les problèmes de transfert ou d’acheter les équipements et faire le reste de la préparation. Ainsi, l’argent remis en espèce aux clubs leura permis de finaliser les transferts, de valider les licences et de préparer les équipes pour les futures échéances.



Le président de l’AS Réal Seydou Sow a, au nom des quatre clubs maliens engagés en compétitions africaines de football, remercié le président de la République Ibrahim Boubacar Keita et le ministre des Sports Jean Claude Sidibé pour avoir accepté leur doléance qui était de recevoir l’argent en espèce. Pour rappel, depuis l’arrêt du championnat national de ligue 1 Orange, le sponsor officiel Orange-Mali n’a payé aucun centime aux clubs concernés.



Almihidi Touré