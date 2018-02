Audience : IBK, reçoit les Chasseurs ou ’’ donzo ’’ du Mali, - abamako.com

News Politique Article Politique Audience : IBK, reçoit les Chasseurs ou ’’ donzo ’’ du Mali, Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Présidence

Le président de la République , Chef de l'Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu heir jeudi 8 février 2018 en audience une délégation de l’Association Nationale des Chasseurs du Mali, de la Fédération des Chasseurs du Mali et de Kontôron ni Sanê. Les échanges ont porté sur les sujets brûlants de la nation et la contribution des Chasseurs contribution dans la construction du pays en ce moment difficile.



A leur sortie d'audience, M. Diawoye Traoré, porte parole des visiteurs, a déclaré qu'ils étaient venus rendre au Chef de l'Etat, une visite de courtoisie et profiter de l'occasion pour solliciter son parrainage de haut niveau en vue de l'organisation au mois de mars prochain à Bamako d'une grande rencontre de la confrérie des Chasseurs du Mali sur le thème de la paix et de la sécurité au Mali .70 chasseurs dans chacun des cercles du Mali prendront part à ce grand rassemblement de confrérie, en plus des chasseurs des pays de la CEDEAO. '' la devise des chasseurs est la protection des personnes et de de leurs biens '' a t'il insisté.



Ils se disent très satisfaits de l'accueil et de humilité, surtout du sens de l'écoute d'IBK qui s'est dit prêt de les appuyer dans leur projet .