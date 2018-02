Diabaly : Interdiction de circulation des motos dès samedi - abamako.com

News Région Article Région Diabaly : Interdiction de circulation des motos dès samedi Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le Pays

Les nouvelles dispositions sécuritaires envisagées par les autorités maliennes s’étendent sur des villes du centre. Après 12 cercles dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou, des habitants de la ville de Diabaly (région de Ségou) nous ont informé d’une mesure de restriction en circulation des engins à deux roues (les motos) à partir du samedi, c’est-à-dire demain.



A Diabaly, l’information est largement contestée comme ce fut le cas des 12 cercles. Ces zones concernées, principalement Diabaly, sont des endroits agricoles ou d’élevage par excellence. Les habitants n’ont autres moyens de déplacements plus efficaces que les motos. Alors les priver de cela aura avec certitude un impact sur les rendements agricoles.



Les autorités maliennes estiment que cette nouvelle politique est une meilleure formule de faire face à l’insécurité instaurée par les attaques des djihadistes. Mais le hic, elles n’associent personne lors des prises de décisions. En de circonstances pareille, les autorités traditionnelles et administratives locales ; les jeunes et les femmes ; des groupes d’autodéfense s’il y en a comme dans le pays Dogon doivent être associés.



K.D