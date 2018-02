La Nouvelle Carte de Presse numérique lancée - abamako.com

La Nouvelle Carte de Presse numérique lancée Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le Pays

C’est à la maison de la presse qu’a eu lieu hier le lancement de la nouvelle carte de presse. La cérémonie a enregistré la présence de la presse malienne dans son ensemble. Le Ministre de l’Economie Numérique, de la Communication et des Nouvelles Technologies a révélé les noms des membres de la commission de délivrance de la carte de presse. Elle est représentative de toutes les associations faitières de la presse (Maison de la presse, presse écrite, radios, presse en ligne…)











Le Ministre Arouna Touré a précisé que l’ancienne carte de presse a à partir de cette cérémonie de lancement de la nouvelle carte une durée de validité de 6 mois.



A sa suite, deux doyens de la presse ont reçu leur carte dans la salle. Une équipe chargée de l’impression était là avec des machines adaptées. C’est ainsi que Aminata Sanogo de l’Inter de Bamako a été la deuxième à recevoir sa carte.



K.D



La Presse honorée pour service rendu à la Nation



Alassane Diombélé élevé au Grade de Chevalier de l’Ordre National



Nous apprenions la bonne nouvelle via la page facebook du Doyen Alassane Diombélé, le 07 février 2018 : « Je viens, par la grâce de Dieu d’être élevé, ce mercredi 07 février 2018 au grade de Chevalier de l’Ordre National. Occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités pour cette marque de reconnaissance au titre du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat. Je ne suis sûrement pas le plus méritant mais je voulais partager cette joie avec tous mes amis, mes collègues, mes confrères de l’ORTM et de la presse nationale en général. »



Alassane Diombélé est actuellement Conseiller Technique au ministère de l’Economie Numérique, de la Communication et des Nouvelles Technologies.



K.D