Debout sur les remparts : “Wili ka jo tuma” pour l’armée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Debout sur les remparts : “Wili ka jo tuma” pour l’armée Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Meeting de soutien à l`armée malienne

Des organisations de la société civile ont organisé le 03 Février 2018 un meeting de soutien à l`armée malienne. Tweet

Pour soutenir les Forces armées et de sécurité, une plateforme dénommée “Debout sur les remparts-wili ka jo tuma sera” vient de voir le jour au Mali. Les cadres de cette organisation ont animé mercredi une conférence de presse pour informer les journalistes sur leurs motivations et leurs objectifs. C’était à la Maison de la presse en présence de plusieurs membres.



Composée de leaders d’associations de la société civile, leaders religieux, syndicats, militants de partis politiques, leaders d’opinion, la plateforme “Debout sur les remparts-wili ka jo tuma sera” se dit engagée pour la cause des Forces armées et de sécurité.







“Nous réaffirmons notre soutien total et sans réserve aux Forces armées et de sécurité, qui déploient des efforts titanesques pour la défense de notre souveraineté, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la sécurisation du peuple et de ses biens. Nous allons nous investir dans toutes les luttes ou actions qui pourraient permettre à notre pays, de retrouver la plénitude de son intégrité territoriale et sa cohésion sociale légendaire”, a déclaré Ibrahima Kébé, porte-parole de la plateforme.



Dans les jours et mois à venir, plusieurs activités sont envisagées pour honorer les Forces armées et de sécurité. “Nous allons continuer à magnifier les actes de bravoure, en incitant les autorités maliennes à faire plus d’efforts dans la publication de toute initiative à porter au crédit de nos soldats, les mettre en avant”.



Au plan social, dans chaque commune du Mali, à travers ses structures décentralisées, il s’agira identifier les veuves, les orphelins et les blessés de guerre et leur donner une place dans les cérémonies. Au plan national, à l’occasion de la fête de l’armée, des initiatives de solidarité seront prises en faveur des veuves, des orphelins et des blessés.



La plateforme a invité le gouvernement, les groupes armés signataires de l’accord pour la paix et la communauté internationale à jouer pleinement leur rôle dans la restauration de la paix et de la stabilité au Mali. La plateforme est apolitique et ouverte à tout le monde.



Moctar Dramane Koné, Stagiaire