Parti Alliance pour la République (APR) : La première conférence nationale prévue le 17 février prochain Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le challenger

La conférence nationale de l’Alliance pour la République (APR), première du genre depuis la création du parti, se tiendra ce 17 février 2018 au Palais de la culture sous la conduite de son président Oumar Ibrahim Touré. L’évènement très attendu, servira non seulement de cadre pour pencher sur différentes questions touchant la vie de la nation, mais aussi et surtout, dynamiser le parti à travers la relecture des textes.



C’est la première fois que le parti réunira l’ensemble de ses élus communaux, issus des dernières élections et ceux dont les mandats n’ont pas été renouvelés. La conférence abordera les questions brûlantes auxquelles le Mali fait face. « C’est une conférence qui va rassembler tout le Mali, le Mali dans sa diversité », promet le numéro un de cette formation qui se réclame de la majorité présidentielle. Car, toutes les régions y compris Taoudeni, Ménaka et Kidal seront représentées par des militants.



Au cours de cette grande messe, le parti du perroquet abordera toutes les questions nationales et internationales, aucun sujet ne restera tabou, ni occulté. Il s’agira de la gouvernance du pays, l’accord pour la paix et la réconciliation, l’approfondissement de la décentralisation, l’appartenance à la majorité présidentielle, l’évaluation du premier mandat du président IBK. L’analyse de ces différentes questions, permettra aux uns et autres d’apporter de riches et stimulantes contributions suivies de fortes recommandations, en vue de les résoudre dans l’intérêt supérieur de notre pays. Ce sera aussi le moment approprié de relire le projet de société du parti dans ses principaux aspects concernant surtout les volets : défense, sécurité, agriculture, santé, etc.



Cette Conférence nationale passera au peigne fin les textes du parti. La relecture des statuts devrait ainsi permettre la réduction de la taille du bureau exécutif et le remembrement dans un objectif de stricte efficacité.



A noter que depuis sa création le 24 mai 2013, le parti connaît un engouement avec une kyrielle d’adhésions dans ses rangs et est aujourd’hui présente dans toutes les localités de notre pays, y compris dans les nouvelles régions. L’APR compte à ce jour 137 élus communaux et 1 député élu dans la circonscription de Mopti.



Daouda T. Konaté