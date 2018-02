Promotion de la gouvernance : Le projet D’AFRIK-POLL pour rapprocher les élus de leurs populations - abamako.com

Publié le vendredi 9 fevrier 2018

Le Projet de promotion de la gouvernance et de la recevabilité des communes urbaines de Bamako (PROGRE-CUB), mis en place par l’association AFRIK-POLL, a été lancé, hier, dans la salle de conférence de l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC). On notait la présence du chef de projet d’AFRIK-POLL, Timothée Kassogué, des représentants du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et ceux de la société civile.

Le PROGRE-CUB, dont cette cérémonie marque le lancement officiel, est une nouvelle initiative de l’association de sondage d’opinion et d’éveil des consciences citoyennes, AFRIK-POLL. Le PROGRE-CUB s’inscrit dans le Programme de gouvernance locale redevable (P-GRL) sous financement de l’ambassade des Pays-Bas et mise en œuvre par un consortium de trois ONG néerlandaises: SNV, OXFAM Novib et ICCO Coopération.

D’une durée d’un an, ce projet vient renforcer le projet Governance accountability Monitoring System (GAMS) avec un focus sur les communes 5 et 6 du district de Bamako. Depuis sa création, AFRIK-POLL a réalisé plusieurs activités, à savoir la sensibilisation des citoyens sur les questions de citoyenneté, de démocratie et de décentralisation, la publication de 3 numéros du magazine intitulé “Le bon citoyen” et la restitution publique des résultats des sondages dans plusieurs communes. Parallèlement, sont en cours plusieurs programmes comme l’attribution de prix à la commune la mieux gouvernée.

Dans son intervention, le chef de projet d’AFRIK-POLL rappellera qu’il est pertinent aujourd’hui de considérer les opinions des populations pour assurer l’efficacité et l’efficience de tout programme de développement. Dans cette perspective, Timothée Kassogué notera que c’est fort de cet esprit que, depuis 2014, AFRIK-POLL met en œuvre le projet avec le soutien financier d’un partenaire, le projet Governance and Accountability Monitoring System (GAMS) dans le district de Bamako et dans la région de Koulikoro. Par aileurs, il a souligné que l’approche utilisée par GAMS vise à évaluer la qualité de la gouvernance locale à partir d’indicateurs participatifs développés par les élus, les citoyens, les acteurs clés de la société civile et les partenaires au développement. M. Kassogué a également expliqué que tout cela a été possible grâce à la bonne collaboration des élus, de la société civile, de la population, des communes du district de Bamako et de la région de Koulikoro. Le PROGRE-CUB, a-t-il précisé, est une initiative qui va rapprocher davantage les populations et les élus à travers une communication plus accrue indispensable pour une bonne gouvernance. Le chef de projet d’AFRIK-POLL a également saisi l’occasion pour remercier l’Agence néerlandaise de développement, l’ensemble des organisations du consortium, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, les communes partenaires ainsi que les ONG et les associations qui ont beaucoup œuvré à la réalisation de ce projet.

«Nous osons compter sur l’abondance future d’une telle marque de confiance à AFRIK-POLL et tout autre accompagnement de l’Etat, des Collectivités territoriales, des partenaires financiers et acteurs de développement qui permettront à l’association de contribuer activement à l’éveil des consciences citoyennes pour la promotion de la bonne gouvernance et de la paix au Mali et en Afrique», a conclu Timothée Kassogué.



Mamadou SY