Le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim aux forces vives de la 5ème région : « Je reviendrais sans tarder à Mopti pour le lancement de la zone industrielle si jamais il y a un engouement des acteurs industriels… » Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le challenger

Le Gouvernement du Mali a adopté un ambitieux programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Il vise à favoriser la modernisation de l’outil de production des unités industrielles de notre pays et la compétitivité des acteurs économiques locaux. C’est ce message fort que le ministre du Développement Industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim, à la tête d’une forte délégation, est venu apporter aux forces vives de la région de Mopti. Il les a rencontrées le vendredi 03 février à la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie.



Après le mot de bienvenue du représentant du maire de Mopti, tour à tour, les responsables politico-administratifs et les opérateurs économiques de la région ont intervenu. Le président du Conseil de Cercle de Mopti, Sory Ibrahim Touré, a regretté qu’en « dépit de ses potentialités agro-sylvo-pastorales, la région n’arrive pas à démarrer sur le plan économique ». Ainsi a-t-il demandé au gouvernement de dynamiser l’ensemble des secteurs. Ce, pour aider à la création d’emplois.



Quant au gouverneur, Gal Sidy Allassane Touré, il a attiré l’attention du ministre sur le fait qu’il n’y avait en 2017 que 34 unités. C’est pourquoi, le Chef de l’exécutif régional recommande au gouvernement de s’atteler à l’aménagement rapide de la zone Industrielle de Mopti. Ce, afin que les opérateurs économiques locaux puissent s’y installer et exercer confortablement leurs activités. Ce qui était en réalité l’objet principal du déplacement du ministre du Développement Industriel dans la région de Mopti.



Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aménagement de la zone industrielle de Sévaré, Mohamed Ali Ag Ibrahim a informé que toutes les unités industrielles pourraient bénéficier d’une assistance multiforme et d’un accompagnement incitatif pour renouer avec la rentabilité et la performance. D’où la création d’une zone industrielle bien aménagée dans un environnement adéquat pour y installer les unités. A cet effet, le ministre a invité l’ensemble des forces vives de la région à postuler pour une place dans la zone industrielle de Mopti.



Toutefois, il a averti que les opérateurs intéressés devront procéder à la fourniture aux services compétents d’un projet industriel bien structuré. Et que seuls les dossiers qui répondront aux critères définis, pourront acquérir des parcelles pour l’installation de leurs unités industrielles. Mohamed Ali Ag Ibrahim a affirmé : « Je reviendrais sans tarder à Mopti pour le lancement de la zone industrielle si jamais il y a un engouement des acteurs industriels pour la réservation de parcelles ». D’autant que des dispositions seront prises pour l’opérationnalisation de la zone industrielle de Mopti « dans les plus brefs délais possibles ».



Après avoir recensé toutes les doléances et observations des forces vives de Mopti, le ministre du Développement Industriel les a rassurées que « L’Etat jouera toute sa partition pour donner un souffle nouveau à l’industrialison de notre pays, le Mali ». Ainsi a-t-il demandé aux forces vives de Mopti de redoubler d’efforts. Car « nous appartenons à des espaces communautaires au sein desquels toute entreprise doit être « compétitive ou périr » pour plus de rentabilité.



Ce qui exige que les produits Made in Mali doivent respecter les normes internationales de qualité. A cet effet, le ministre a informé que l’Agence de Normalisation et de Promotion de Qualité (AMANORM) se tiendra à l’entière disposition des entrepreneurs afin que leurs produits soient conformes aux standards internationaux reconnus. Toutes choses qui leur permettront d’accéder aux marchés extérieurs. D’après le ministre, seul le renforcement de la base industrielle permet au Mali de tirer le meilleur parti de l’intégration régionale et de la mondialisation. La rencontre s’est achevée par la remise aux Forces vives, du livret : « vision présidentielle du Développement Industriel au Mali ».



Gaoussou M Traoré envoyé spécial à Mopti



