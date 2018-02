Compétition Africaine des clubs: Nos représentants, quatre sur quatre en 16es? - abamako.com

News Sport Article Sport Compétition Africaine des clubs: Nos représentants, quatre sur quatre en 16es? Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Les Echos

© aBamako.com par A S

Cet après midi (16h30) au stade Modibo Kéita, les Onze-Créateurs ouvrent le bal face au CR Belouizdad d’Algérie. Demain et dimanche, le Stade malien et l’AS Réal en Ligue des champions, feront leur entrée en lice face, respectivement à Williamsville d’Abidjan de Côte d’Ivoire et MFM du Nigeria. Le Djoliba s’est qualifié sur tapis vert, suite au forfait de son adversaire, Elwa United du Liberia.



Pour les matches aller du tour préliminaire, les trois représentants malien en coupes africaines des clubs font leur entrée ce week-end. L’honneur reviendra cet après midi au stade Modibo Kéita aux Onze-Créateurs d’ouvrir le bal en coupe Caf, face au CR Belouizdad d’Algérie ( actuel 11è du championnat d’Algérie, après 18 journées). Le technicien de Niaréla Demba Traoré dit bien se préparé avec les moyens de bord pour affronter option à domicile, le 4è club le plus titré d’Algérie, derrière l’Entente Sportive Sétif (27 titres), la JS Kabylie (27 titres) et le Mouloudia club d’ Alger (22 titres).



Le club libérien, Elwa United, versé en coupe de la confédération, déclare officiellement forfait à la suite d’une correspondance officielle, adressée à la Confédération africaine de football. Par conséquent, la rencontre Djoliba AC-Elwa United comptant pour le tour préliminaire, n’aura pas lieu. Le Djoliba est automatiquement qualifié pour le 16 ès de finale. Les matchs aller du tour préliminaire, sont prévus les 9,10 et 11 Février, tandis que les matchs retour une semaine plus tard en l’occurrence le 20 et le 21 du même mois.



Ce samedi au stade Modibo Kéita, en Ligue des champions, le Stade malien affrontera à partir de 17h les Ivoiriens de Williamsville. Et le dimanche 11 février sous le coup de 16h30, le Réal et les Nigérians de MFM boucleront le week-end footballistique malien. Le Stade et le Réal ont eu les mêmes causes et effets avec leur élimination la saison écoulée, respectivement par Barrack Young Controllers du Liberia (7-6 aux tirs au but) et Rivers United du Nigeria (4-0).

Prendre une option à domicile. Voilà ce dont nos clubs doivent le faire pour accéder en 16ès de finale. C’est la peur aux ventres pour les quatre clubs maliens qui doivent surmonter l’handicap du manque de compétition. Le championnat n’a pu aller aux termes, la coupe nationale arrêtée au stade de la finale et un tournoi initié par le Conor terminé en queue de poisson. C’est face à ce tableau peu reluisant pour affûter ses armes pour une telle scène que nos représentants arrivent. Même avec les matches livrés face au SC Sahel, en stage de préparation, ne saura surmonter l’handicape. Livré deux matches en moins d’une semaine demande une fraîcheur physique et d’autres atouts.



Le Mali n’arrive plus a placé au moins un représentant en phase de poules des compétitions africaines lors des cinq dernières saisons surtout pour la lucrative Ligue des champions. Le Stade et le Réal atteindront-t-ils ensemble ce stade de la compétition?

Boubacar Diakité dit Sar