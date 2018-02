Réunion du comite exécutif de la FIFA à Nouakchott : Une première ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Réunion du comite exécutif de la FIFA à Nouakchott : Une première ! Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Les Echos

© AFP par FABRICE COFFRINI

Le nouveau Président de la FIFA Gianni Infantino

Gianni Infantino a été élu nouveau Président de la FIFA, ce vendredi 26 Février 2016 Tweet

La Mauritanie s'apprête à recevoir dans une semaine sur son sol un événement historique. La Fédération internationale de football association (Fifa) a en effet confirmé la tenue, le 18 février 2018, de son sommet exécutif à Nouakchott (Mauritanie). Cette décision a été bien accueillie par la Fédération mauritanienne de football.



« Nous serons très heureux d’accueillir le dimanche 18 février 2018 la grande famille du football mondiale en terre hospitalière et légendaire de la Mauritanie », a ainsi révélé au les Echos à Casablanca en marge du Chan, le président de la Fédération de football de la Mauritanie (FFRIM), Ahmed Yahya la date de la tenue, pour la première fois en Mauritanie de la réunion du bureau exécutif de la fédération internationale de football (Fifa) et ce depuis la création de cette institution mondiale.

Le sommet, qui se tiendra le 18 février 2018 à Nouakchott, a pour objectif de mettre en évidence les progrès réalisés dans le domaine du football mauritanien et de présenter l’expérience mauritanienne à toutes les fédérations internationales participant à la plus grande réunion de la Fifa tenue en dehors de son siège.



La conférence tiendra la réunion du bureau exécutif de la Fifa et une réunion élargie à laquelle participeront 18 des plus importantes associations de football de tous les continents avec les présidents des Fédérations américaine, africaine, asiatique et européenne afin de discuter de la réalité du football au niveau mondial et étudier l’expérience mauritanienne, en tant que modèle de passage d’une mauvaise situation à une réalité meilleure.



La Fifa aux dires du président Yahya, également membre de la Commission juridique de la Caf décidé de déplacer sa réunion du bureau exécutif , de son siège vers la Mauritanie, lors de sa session et a , pour cela, envoyé des correspondances à la fédération mauritanienne et au gouvernement, lesquels considèrent cette décision comme un soutien sans précédent au football mauritanien.



Pour rappel, le président de la Fédération de football de la Mauritanie, a été désigné meilleur dirigeant en Afrique, lors des Caf Awards 2017, cérémonie qui vise à récompenser les meilleurs acteurs du football africain de l’année écoulée. Le patron de l’instance dirigeante du football mauritanien avait reçu son trophée à Accra des mains de la secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura.



« Les efforts de réhabilitation pour le football mauritanien, déployés par le président Ahmed Yahya et son équipe tout au long de ces dernières années et un constant appui des pouvoirs publics, du public sportif, des médias et des partenaires, s'en trouvent ainsi auréolés par cette nouvelle reconnaissance continentale » a déclaré sur son site la Fédération de football de la Mauritanie.

Boubacar Diakité dit Sarr