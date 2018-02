Ecole Malienne: Le ministre Poulo instaure un cadre de dialogue - abamako.com

Ecole Malienne: Le ministre Poulo instaure un cadre de dialogue Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Les Echos

Afin de bien gérer les crises actuelles et anticiper celles qui pourraient subvenir au sein de l’école malienne, le ministre de l’éducation nationale Housseyni Amion Guindo a rencontré mercredi 7 février les partenaires sociaux de l’école.



La rencontre a eu lieu au sein du département de l’Education nationale. Dix huit syndicats d’enseignement, deux Associations pour l’école : à savoir l’Aeem et celle des écoles privées étaient présent à la rencontre. Une forte délégation conduite par le président de la Fédération nationale associations des parents d’élèves du Mali (Fenapem), le Doyen Mamadou Lamine Diarra.

Ce cadre a pour objectif d’identifier les problèmes majeurs, de leur proposer des solutions et de suivre la mise en œuvre des solutions préconisées et surtout des engagements pris. « C’est vu l’apport potentiel des partenaires sociaux de l’école au sein de la communauté éducative, que nous avons estimé nécessaire de mettre en place un espace formel d’échanges entre le département de l’éducation nationale et ses partenaires » a précisé le ministre Guindo.

Pour relever les défis nombreux qui attendent tous les acteurs de l’école, le ministre a rappelé les axes autour desquels les réflexions seront approfondies. Parmi elles, figurent: l’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien afin de donner espoir aux élèves et maîtres de ces structures, la transformation de toutes les écoles communautaires en école publique à l’effet de reduire les inégalités d’accès à l’écoles. Aussi, les modalités de maîtrise des effectifs des enseignants et élèves sont à déterminer pour une meilleure gestion des ressources et leur utilisation raisonnée.

Les partenaires sociaux ont tour à tour dénoncés les maux de l’école et signalés des revendications qui à leur entendement pourraient dans le soutien du département faire sortir l’école de ses impasses. Ouïes à tous les propos, le ministre Houseyni A. Guindo a rassuré chacun des partenaires que son département ne ménagera aucun effort pour mener à bien les prérogatives au service de l’éducation nationale. « Nous seront exigeant envers nous-mêmes et le seront tout autant vis-à-vis des personnels de l’enseignement pour l’accomplissement correct de leur devoir », a-t-il lancé.

Est ainsi lancées, les bases d’une franche collaboration entre le ministère de l’éducation national et ses partenaires sociaux pour une école apaisée au service du développement du Mali.

Aminata Traoré



