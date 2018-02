E-voucher : Le système de distribution électronique des intrants agricoles se met en place - abamako.com

E-voucher : Le système de distribution électronique des intrants agricoles se met en place Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Le Point

Le Comité national de la recherche agricole (CNRS) et ses partenaires le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) en conclave pour permettre aux participants une meilleure appropriation des mécanismes de distribution des intrants agricole par bon électrique : tel est l’objectif de l’atelier de réflexion sur la mise en œuvre du système de distribution électronique des intrants agricoles (E-voucher).



L’outil technologique E-voucher consiste à développer une plateforme électronique permettant d’envoyer des bons sous forme de SMS électroniques dans une base de données informatisée des bénéficiaires et un répertoire de fournisseur d’intrants. L’objectif visé est d’améliorer l’efficacité, la transparence et la traçabilité de la subvention de l’Etat en impliquant l’ensemble des acteurs de la profession agricole.







La rencontre s’est déroulée au Grand hôtel de Bamako du mercredi 31 janvier au 1er février 2018, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Agriculture Abdoulaye Hamadoun, en présence des partenaires et d’invités de marque.



L’objectif assigné était de permettre aux participants une meilleure appropriation des mécanismes de distribution des intrants par bon électronique, leur faire connaitre la méthode de distribution utilisée par les structures (CMDT, DNA, ON, OHVN), une analyse comparée des systèmes de distribution existants, former les décideurs et acteurs agricoles sur l’outil E-voucher.



M. Hamadoun a souligné que cette action devra permettre à l’agriculteur malien d’augmenter la production agricole pour répondre aux besoins alimentaire du pays. Selon lui, les autorités du Mali ont initié une politique de subvention des intrants depuis 2008 à travers l’opération riz, ajoutant qu’il s’agit de contribuer à la réduction de la pauvreté des producteurs par l’emploi généralisé des intrants agricoles, le développement des marchés des produits agricoles : en impliquant résolument le secteur privé sur la base d’un partenariat public privé.



A ses dires, malgré la pertinence de cette option stratégique, la mise en œuvre de la subvention des intrants s’est révélée dans la pratique difficile à maitriser en termes de volume et de transparence dans les transactions. C’est pourquoi le WAAPP et ses partenaires ont testé des innovations technologiques susceptibles de transformer l’agriculture dans les pays de la Cédéao.



C’est dans cette optique que “E-voucher” a été mis en œuvre dans un premier temps dans les régions du Nord du Mali et par la suite dans les régions de Sikasso et de Ségou, a ajouté le secrétaire général.



