Aménagement du territoire : Booster le développement local Publié le vendredi 9 fevrier 2018

Un document final d’aménagement du territoire devrait être consensuel pour consolider les options directrices du développement au Mali. L’ambition est de doter le pays d’un cadre cohérent pour une optimisation de la prise en compte de l’aménagement et du développement durable du territoire. Ce document a pour ambition de fédérer toutes les ambitions de développement local et régional du pays.



Une mise en œuvre harmonieuse de l’aménagement du territoire de sorte que chaque Malien puisse avoir accès aux services sociaux de base sur la base des potentialités de chaque localité peut booster le développement.







L’application d’un schéma sur l’étendue du territoire, un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire pour chacune des dix régions doit être élaboré. L’aménagement du territoire permet de créer sur chaque portion du territoire de meilleures conditions de vie à travers les fonctions de production de l’espace, d’habitation, de conservation et de préservation de la nature par les populations.



Si cela est un signal fort quant au rôle prépondérant que l’aménagement du territoire devrait occuper dorénavant dans les politiques publiques au Mali, il ne faut pas perdre de vue les nombreux défis à relever en termes d’ancrage institutionnel, d’élaboration et d’adoption des instruments, de fonctionnalité des structures, d’appropriation de la question par les acteurs de développement et d’éveil de la conscience populaire.



La ville n’est pas que des parcelles à distribuer, c’est avant tout une économie à structurer pour aller au développement ; dialoguer avec les collectivités territoriales est une priorité, car l’aménagement du territoire doit servir à la mise en valeur des territoires. Les nombreux acquis engrangés (aspects institutionnels, conceptuels et théoriques) au fil des années démontrent d’une prise de conscience de la place que l’aménagement du territoire occupe dans les efforts de développement du pays.



Certes avec ces acquis, de nombreuses difficultés demeurent ; à savoir : l’absence d’un référentiel pour traduire et asseoir la vision d’aménagement du territoire au Mali, les difficultés de promotion du développement local.



Assi de Diapé