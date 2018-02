La Mairie de la commune V et ses partenaires visitent les travaux de construction des murettes anti-érosives à la rue 73 de Daoudabougou - abamako.com

Publié le vendredi 9 fevrier 2018

Visite conjointe de la Mairie, du partenaire financier, du CDQ et de la Chefferie à Rue 73

La Mairie, le partenaire financier, le CDQ et la Chefferie ont procédé le vendredi 9 Février 2018 a une visite conjointe à la Rue 73 en vue de regarder l`évolution des travaux de la murette de cette rue.

Une mission conjointe composée de mairie de la commune V, du partenaire financier, de la Chefferie, et du CDQ a visité les travaux de construction des murettes anti-érosives à la rue 73 de Daoudabougou à côté du lycée Kankou Moussa.



A la fin de cette visite, la mairie de la commune V représentée par Mme Kanté Koumba Kanté, Moussa Bah représentant le partenaire financier, Abdoulaye Bagayoko, Daouda Diakité et Fousseyni Sanogo du CDQ, Moussa Zalla, Amadou Singaré et Moussa Diallo de la chefferie ont tous exprimé leurs satisfactions par rapport à l’état d’avancement des travaux.



Il faut rappeler que ce projet est financé à hauteur de 5 millions de nos francs par la Mairie de la commune V, la coopération décentralisée, Grand Paris Sud. C’est l’entreprise EAS qui exécute les travaux pour une durée de trois mois soit 90 jours.



Fsanogo/aBamako