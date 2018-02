MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT : Qui a nommé Lazare Tembely ? - abamako.com

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : Qui a nommé Lazare Tembely ? Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | La Sirène

C’est bien par coups de téléphone le félicitant que le président de la jeunesse de l’Adema/ pasj a appris sa nomination en tant que chargé de mission au ministère de l’urbanisme et de l’habitat à l’issue du conseil de ministres du mercredi 31 janvier. Surpris, M. Lazare Tembely aurait purement et simplement refusé l’offre. Dès lors, les interrogations vont bon train à savoir comment de telle situation peut se produire !



En réponse, la jeunesse et les militants du parti favorables soutiennent que cette décision de nomination de M. Lazare Tembely visait dans leur combat qui a but d’exiger au comité exécutif du parti une candidature interne de leur formation politique. Du coup, le président du parti, M. Tièmoko Sangaré, et son entourage sont pointés du doigt. On les accuse de tout mettre en œuvre pour empêcher la candidature du parti pour la présidentielle de 2018. Qu’à cela ne tienne !



D’aucuns, dans l’opinion publique, doutent fortement de la sérénité de Lazare Tembely dans sa démarche ! Comment peut-on être de la sorte nommé sans être consulté au préalable. Impossible ! Et par-là, l’on se dit que le président de la jeunesse Adema/ PASJ a tout simplement trouvé insultant le poste à lui offert pour avoir été dans le passé et sous le même régime le chef de cabinet du même département. Y revenir en tant que chargé de mission, à sa place beaucoup de maliens auraient aussi craché sur le morceau !



Djibi Samaké