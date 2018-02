POLITIQUE FRANÇAISE EN AFRIQUE : Les vérités d’un malien à Emanuel Macron ! - abamako.com

POLITIQUE FRANÇAISE EN AFRIQUE : Les vérités d'un malien à Emanuel Macron ! Publié le vendredi 9 fevrier 2018

© aBamako.com par CHRISTOPHE PETIT TESSON

Arrivée du Président Français, Emmanuel Macron à Gao

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron est arrivé à Gao le 19 Mai 2017 pour une visite à la force Barkhane. Tweet

Son nom est M’Baye Konté, opérateur économique de son état originaire de la région de Kayes et très influent dans ladite région. Dans cette adresse à la jeunesse africaine dans son ensemble et particulièrement celle du Mali, le jeune Konté appelle au pardon et à une prise de conscience collective. Selon lui, l’heure est à un nouveau départ pour l’Afrique ! Lisez !



Personnellement j'en ai vraiment marre de ce clivage: blanc, ou noir, africain ou européen, je n'en peux plus. L'histoire entre l'Afrique et l'Europe est marquée par un souvenir triste. Il ya eu un contact violent et tout le monde le sait, mais passé encore le des siècles à le répéter ne changera strictement rien. Et maintenant essayons d’imaginer des choses positives entre nous aujourd'hui.



Par là, de mon avis, il faut donc que nous les africains perdions notre complexe d’infériorité, notre complexe coloniale et je demande aux maliens de commencer à regarder les français comme des partenaires de négociation d'égal à égal et en même temps je demande aux français d'abandonner leur complexe de supériorité aussi, leur complexe coloniale.



Alors M. Emanuel MACRON, président la République française, arrêtez d'exploiter l'Afrique. Arrêtez de nous donner le reste de ce que vous nous prenez et revenir nous en faire cadeau à travers à travers des aides humanitaires.



Il faut aussi que les africains arrêtent de se lamenter sur leur sort en accusant des fois à tord un soit disant processus de recolonisation. Je suis désolé ! Dans la plupart de ces pays africains quand quelqu'un détourne les milliards, est-ce vraiment la colonisation. Non ! Ce n'est pas la colonisation, ce sont des défaillances de nos dirigeants africains d'aujourd’hui, de nos systèmes de gouvernance. Il faut qu’on arrête de se dédouaner à bon compte.



Enfin, il est temps qu’on se regarde égal à égal pour un monde meilleur et pacifiste.



D.S