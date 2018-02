MINISTERE DES SPORTS : L’avocat Jean-Claude déjà nostalgique des billets de banque - abamako.com

MINISTERE DES SPORTS : L'avocat Jean-Claude déjà nostalgique des billets de banque
Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | La Sirène

Visite du Ministre des Sports au terrain d`entrainement de l`AS Réal

Le Ministre des Sports, Jean Claude SIDIBE a visité le 16 Janvier 2018 le terrain d`entrainement de l`AS Réal afin d`échanger avec les responsables du Réal. Tweet

Est-il toujours une vérité que les hommes de la robe le veulent toujours en liquide pour ne laisser aucune trace ? Il semble que oui et Me Jean-Claude Sidibé, même loin de l’autel dans un fauteuil ministériel, n’échappe pas à la règle.



L’acte est à la fois insultant, humiliant et surtout choquant pour une société qui vit en partie dans la précarité. Ce mardi 6 février, et en application d’une promesse faite par le département de tutelle, le ministre des Sports a apporté un soutien financier aux clubs maliens engagés dans les compétitions africaines. Combien de clubs, combien de F CFA ? Pas très important, ce sont les clichés qui ont immortalisé la scène qui plus ont attiré plus d’attention que le geste en question.



Sur les clichés qui ont été largement critiqués sur les réseaux sociaux, on voit sur la table du ministre Jean-Claude des liasses de billets de banque, beaucoup de millions, à première vue oui ! D’autres clichés montrent le ministre faire la remise !



Si beaucoup n’ont pas apprécié cette première gaffe du ministre Jean-Claude depuis sa nomination en janvier dernier, d’autres ont juste appelé à la retenue car se sent encore dans sa peau d’avocat. Et, dit-on, les hommes de la robe ont toujours aimé se faire payer en liquide et surtout ces fois quand ça passe au-dessous d’une table.