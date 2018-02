Recrutement des techniciens : Ça sent la magouille à la CMDT - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Recrutement des techniciens : Ça sent la magouille à la CMDT Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | La Sirène

© aBamako.com par I.DIA

Atelier de mise en place des interprofessions céréalières au Mali

Le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a abrité ce mardi 27 Aoùt 2013, un atelier d`orientation du processus de mise en place des interprofessions céréalières au Mali. Organisé par l`USAID, cet atelier a enregistré la présence de S.E Mary Beth Leonard, ambassadrice des USA au Mali, Baba Berthé, ministre de l`Agriculture du Mali et Tiénan Coulibaly,ministre du Commerce et de l`Industrie du Mali Tweet

Après toutes les étapes de recrutement des techniciens de plusieurs domaines à la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), les choses sont en stand by pour des raisons inconnues. Le cabinet de recrutement SAER chargé de faire le travail clame avoir remis à la CMDT la liste des retenus. Au département des ressources humaines de celle-ci, on signale que les résultats sont pour bientôt.











Il y six mois, la Compagnie malienne pour le développement du textile lançait un appel à candidature pour le recrutement des techniciens en électro mécanique, en mécanique générale, froid et climatisation. Pour cela, la Société africaine d’emploi et de recrutement (SAER) a été choisie pour mener à bien ce processus.



Sept mois après les épreuves écrites et orales, rien ne se dessine à l’horizon et les candidats sont impatients. Le doute s’est installé dans la tête de beaucoup des candidats pour qui n’ignore pas le trafic dans le recrutement aujourd’hui dans nos structures.



Déjà au niveau du bureau SAER, on signale avoir fini avec la sélection et avoir déjà tout mis à la disposition de la CMDT. Une grosse erreur de cette grande société de recrutement qui devrait d’abord communiquer les résultats aux candidats qui ont passé au concours, au lieu de réserver la primeur à la CMDT.



D’ailleurs du côté de la CMDT, il est difficile de trouver un interlocuteur fiable car nous ne sommes pas parvenus à mettre la main sur son responsable des ressources humaines. Mais déjà, certains croient que les politiques se sont invités dans la danse, histoire de recruter certains de leurs proches. Ceci avec la complicité de certains cadres de la CMDT.



Vont-ils arriver à leur fin ? On ne saura le dire, mais une évidence : les candidats à ce concours se préparent activement pour lever le voile sur la mascarade qui pointe à l’horizon.