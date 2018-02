Caravane ophtalmologique de la Fondation Orange: 5 314 consultations et 513 opérations de la cataracte - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Caravane ophtalmologique de la Fondation Orange: 5 314 consultations et 513 opérations de la cataracte Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | Info Matin

Tweet

D’octobre 2017 à janvier 2018, la caravane ophtalmologique de la Fondation Orange en faveur des populations du Mali a sillonné les localités de Djenné, Barouéli, Kéniéba et Koutiala. Elle a permis de consulter 5 314 personnes et de réaliser 531 chirurgies sur des personnes souffrant de la cataracte.



Depuis 2005, la Fondation Orange Mali appuie les efforts de l’État dans la lutte contre la cécité par le financement d’une caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies gratuites de la cataracte à travers le pays.

En effet, de 2005 à 2017, précise-t-on, la caravane ophtalmologique de la Fondation Orange a, à son actif, 50 711 consultations et 6 927 chirurgies de la cataracte pour un budget global de plus de 300 millions de FCFA.

Entièrement financée par la Fondation Orange Mali, la caravane ophtalmologique est ouverte à toute la population avec une priorité accordée au 3e âge. Elle est exécutée par le Programme national de santé oculaire (PNSO), en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM).

Selon le Pr Lamine TRAORE, Coordinateur du Programme national de santé oculaire : «cette caravane s’est déroulée d’octobre 2017 à janvier 2018. Au total 5 314 personnes ont été consultées et 531 personnes souffrant de cataracte ont été opérées. C’est le lieu de remercier et de féliciter la Fondation Orange pour cette constance dans l’organisation des caravanes ophtalmologiques avec le Programme national de santé oculaire et dans la lutte contre la cécité au Mali».

L’accès aux soins oculaires reste une problématique dans notre pays surtout pour les personnes âgées et les populations des campagnes. C’est pourquoi la Fondation Orange Mali, soucieuse du mieux-être des populations, soutient chaque année ces tournées ophtalmologiques qui sont en faveur du développement socioéconomique du pays, car convaincue que la vue est synonyme de vie pour les personnes opérées.

Quant à Dr Youssouf Diam SIDIBE, médecin-chef du Centre de santé de référence de Koutiala, il n’a pas caché sa satisfaction: «avec ces différentes caravanes, je pense que la Fondation Orange est en train de contribuer profondément à l’accès aux soins des populations, particulièrement les plus démunis. C’est une action qui a un impact sur l’espérance de vie en bonne santé, un indicateur clé de développement humain. C’est un fidèle partenaire à encourager, compte tenu de sa constance dans cette œuvre de grande portée humanitaire».

La Fondation Orange Mali qui lutte résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux contre la pauvreté et l’exclusion dans notre pays a aussi distribué des moustiquaires aux personnes opérées.

Notons qu’au Mali, avec un taux de prévalence estimé à 1,2%, ce qui correspond à 214 000 aveugles, la cécité représente un véritable problème de santé publique, mais aussi socioéconomique.

Selon les spécialistes, les principales causes de cécité sont la cataracte, le glaucome, le trachome, les opacités cornéennes, les vices de réfraction et l’onchocercose. Mieux la cataracte et les vices de réfraction représentent les 3/4 des cécités. Plus qu’un problème de santé publique ou de souffrance humaine, la cécité entraîne une baisse de la production et de la productivité. Les enfants servent généralement de guide aux parents ayant perdu la vie. Toute chose qui compromet leur apprentissage scolaire ou professionnel.

En tout cas, depuis 2006, la Fondation d’entreprise Orange Mali mène des activités en faveur des couches défavorisées de la population. Un engagement humain et citoyen que la Fondation Orange a déployé dans ses trois domaines d’interventions : la santé, l’éducation et la culture. Ainsi, s’adaptant à son environnement socioéconomique, la solidarité de première nécessité occupe de tout temps une place prépondérante. Elle œuvre auprès des autorités, des acteurs sociaux publics et privés, ainsi que des ONG, pour alléger les souffrances des populations.



Par Sékou CAMARA