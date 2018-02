Mahmoud Dicko, le Mali n’est plus le Mali - abamako.com

Mahmoud Dicko, le Mali n'est plus le Mali Publié le vendredi 9 fevrier 2018 | mondafrique.com

Mahmoud Dicko est un imam wahhabite malien originaire de la région de Tombouctou qui préside depuis 2008 le Haut Conseil islamique. Il se réclame du courant wahhabite de l'islam. Selon l'ethnologue Jean-Loup Amselle : « Mahmoud Dicko est un quiétiste qui refuse le djihad et l'application des règles les plus violentes de la charia. Il affirme que ce qui fait tenir ensemble la société malienne, ce sont l'islam et les traditions pré-islamiques, d'où l'importance de s'appuyer sur ces traditions, garantes de l'ordre. Son influence sur la politique malienne est très importante.