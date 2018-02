Pour soulager les souffrances des populations L’Honorable Hadi Niangado ouvre de grands sentiers ! - abamako.com

News Société Article Société Pour soulager les souffrances des populations L’Honorable Hadi Niangado ouvre de grands sentiers ! Publié le samedi 10 fevrier 2018 | La Revelation

Dieu dans son infinie sagesse a donné à certains de la fortune et de la générosité. L’honorable Hadi Niangado fait partie de ce lot qui œuvre au quotidien pour le bien-être des populations. Député élu en CII du district de Bamako, il s’est inscrit dans la dynamique d’aider la population à travers des infrastructures sociales de base (forages, pavages de rues, réhabilitation de mosquées, assainissement …). Un exemple à suivre.

Dans un entretien qu’il nous a accordé hier jeudi, le superviseur des différentes réalisations Oumar Traoré di Barou a laissé entendre que cette initiative de l’honorable Niangado rentre dans le cadre de la tenue de ses promesses de campagne. Le projet va au-delà.

Ne dit-on pas que l’eau est source de vie, c’est au regard du constat de la rareté de cette denrée que l’honorable Hadi Niangado a pris l’initiative d’installer des forages à travers le pays .Souvent, il est sollicité par des populations. Ces infrastructures sont gratuitement offertes et les charges supplémentaires sont assurées par le donateur.

Plusieurs forages ont été offerts par l’honorable aux populations de Medina Coura son quartier natal , Fadjiguila , Boulkassoumbougou , Bagadadji , Niaréla , Missira , Quinzambougou ( Foyer des jeunes) , Bozola , Zone Industrielle , Hippodrome , Carrefour des jeunes , Maison des jeunes, CSREF CII, CHU Gabriel Touré . Mais aussi des forages ont été construits dans la région de Kayes (Cercles de Kayes et Nioro). Aux dires de M. Oumar Traoré dit Barou, l’honorable a aussi contribué deux fois à l’évacuation de la décharge de Medina Coura en face du Stade Modibo Keita et a offert une quantité énorme de kits scolaires aux élèves de la CII et dans certaines régions du Mali. A cela s’ajoute un véhicule de vidange « Spiros »au service des usagers à un prix concurrentiel.

En termes de projets, l’honorable Hadi Niangado voit loin. Plusieurs chantiers sont en cours et s’étendront aux populations de la capitale et de l’intérieur dont la réalisation des fosses septiques suivant un échantillonnage de 10 à 20 familles.

Au regard de ces différentes réalisations, l’honorable Hadi Niangado reste un modèle ; un bel exemple à suivre

La Révélation