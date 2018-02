Amélioration de condition de vie de travailleurs : Le Ministre Raki Talla s’exprime - abamako.com

Amélioration de condition de vie de travailleurs : Le Ministre Raki Talla s'exprime Publié le samedi 10 fevrier 2018 | La Revelation

© aBamako.com par A S

Le Parti UM-RDA Faso jigi a comme beaucoup d’autres partis politiques présenté ses vœux de 2018. Cet événement qui a eu lieu au Mémorial Modibo Keita le samedi 3 février 2018 a réuni les responsables du parti, les militants et les alliés politiques. Participant à cette cérémonie, Madame le ministre du Travail et de la fonction publique Raki Talla a profité de cet espace pour donner un éclaircissement sur certaines réalisations de son département à l’endroit des travailleurs. Dans ses propos elle a estimé que les conditions des travailleurs ont été améliorées par le pouvoir actuel qui a augmenté les allocations familiales de 1500 FCFA à 3500 fca et 4000 pour les handicapés .A l’en croire toujours, d’autres mesures ont été prises pour réconforter les travailleurs. Pour être plus précis Raki a fait savoir que 100 milliards de primes et d’indemnités ont été payés .A ses dires cette action est le fruit de la croissance économique du Mali. Poursuivant son allocution sur le panier de la ménagère, elle dira que le prix des denrées alimentaires a été maintenu, certains produits ont été subventionnés, le maintien du prix de l’électricité et le carburant. « Tout est vérifiable au niveau de mon département » dixit Talla . Faisant allusion aux élections présidentielles de 2018, Madame le Ministre a expliqué en démocratie nul ne peut empêcher quelqu’un d’exercer ses droits civiques. Parlant du contentieux électoral dans la commune du Mandé, UM-RDA a jugé nécessaire de rester derrière la loi. Pour rafraichissement de mémoire l’élection communale du 20 novembre 2016 a été invalidée par la justice malienne.

La Révélation