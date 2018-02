Relation forces de l’ordre -population : Un plan cadre présenté au grand public - abamako.com

Le Mardi 6 février 2018, le Général de Brigade Salif Traoré, Ministre de la Sécurité et de la protection civile a présenté au public et aux partenaires du Mali le plan élaboré par son département. La cérémonie a enregistré la participation de plusieurs personnalités dont l’Ambassadeur de l’Union européenne, Mr Alain Holeville, les représentant de la société civile et les responsables du Projet Panorama Corsec . L’objectif de cette initiative est d’améliorer le lien de confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. Cette initiative traduit la volonté ferme du Ministre Salif d’œuvrer pour un rapprochement effectif entre ces parties (forces de sécurité et population). Le Ministre dans son discours a martelé que sur le chemin de la paix, les citoyens, les corps habillés, les élus les décideurs ont chacun un rôle et une responsabilité à jouer. Selon lui, pour réussir cette mission de rapprochement un plan d’action de communication globale a été créé au sein de son Ministère. Il a également souligné la nécessité de coopérer avec le Ministère de la justice. Fruit d’un travail de concertation avec les acteurs institutionnels et les représentants de la société civile. Ce plan cadre comporte quatre axes qui sont entre autres assurer une compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités de chaque acteur, développer une gestion concertée de la sécurité, adapter les capacités des forces de sécurité à un contexte de sécurité évolutif, asseoir un processus de recrutement plus ouvert. Prenant la parole , Alain Holeville l’Ambassadeur de l’UE a d’abord salué l’initiative avant de faire savoir que le projet Panorama Corsec a permis d’appuyer les forces de l’ordre et les civils . Selon ses propos, pour assurer la sécurité au centre du Mali il va falloir que l’état soit présent dans cette zone à travers les structures sociales de base. L’Ambassadeur poursuivant son intervention a déclaré que l’Union européenne entend mettre en place un nouveau projet au centre du Mali dénommé programme jeunesse et stabilisation pour venir en aide aux jeunes de ladite localité.



