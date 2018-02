Tournoi du comité de normalisation : La réconciliation attendue, le pugilat se pointe ! - abamako.com

Tournoi du comité de normalisation : La réconciliation attendue, le pugilat se pointe ! Publié le samedi 10 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Initié par le département des Sports en partenariat avec le Comité de normalisation du football dans le cadre de la réconciliation des acteurs du football national et pour mieux préparer nos quatre représentants au tour préliminaire des compétitions africaines de football (Ligue des champions et Coupe de la confédération), ce tournoi qui doit être rassembleur acteurs du football malien se termine malheureusement, le samedi 3 février dernier au stade Modibo Kéita, par une scène de désolation totale.



Cette troisième et dernière journée du tournoi du Comité de normalisation du football malien dénommé “Tournoi de la réconciliation” restera longtemps gravé dans la mémoire des acteurs et des amoureux du football malien. En effet, lors du dernier match de la dernière journée du tournoi opposant les deux éternels rivaux du football malien, Stade Malien de Bamako et Djoliba Athlétique Club, une scène de désolation s’est produite, suite aux incidents provoqués par certains supporters des deux camps, sous les yeux impuissants du ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, un homme qui est en train de se battre corps et âme pour la résolution de la crise qui secoue le football malien.







Tout a commencé à la 72ème de la rencontre, lorsque les deux équipes étaient à égalité au score (1-1). L’arbitre de la partie, Sory Ibrahim Kéita, a donné un carton rouge (cumule de cartons jaunes) au latéral droit du Stade malien de Bamako, Ichaka Samaké, pour protestation. Le jeune latéral des Blancs de Bamako, en colère et se mettant à protester la décision de l’arbitre, a refusé de quitter le terrain. Ce qui mit le feu aux poudres car des supporters commencèrent à lancer des projectiles sur la pelouse, avant de s’affronter entre eux sur les gradins du stade Modibo Kéita.



Selon nos informations, plusieurs personnes seront blessées dans l’affrontement, malgré l’intervention des forces de l’ordre qui feront usage du gaz lacrymogène pour rétablir l’ordre.



C’est vraiment regrettable de voir partir en fumée tous les efforts de nos plus hautes autorités pour d’installer un climat de paix et de cohésion entre les acteurs du football malien. Ce comportement des supporters des deux camps doit être condamné avec la dernière énergie et même s’il le faut de lourdes sanctions doivent être prononcées afin que cela ne se reproduise. C’est d’autant plus grave que cela se déroule à la veille des rencontres du tour préliminaire des compétitions africaines (Ligues des champions et la coupe de la Confédération africaine) auxquelles quatre de nos clubs doivent participer et à défaut d’avoir joué cette année pour cause d’interruption du championnat national, ce tournoi devait leur servir de mise en jambes.



Précisons cependant que, contrairement au match du Stade Malien-Djoliba Ac, la première rencontre de la soirée qui a opposé l’As Réal de Bamako aux Onze créateurs de Niaréla s’est bien déroulée. Elle s’est soldée par une victoire de l’As Réal par le score 1-0, but marqué par Moussa Diarra à la 63ème minute de jeu, suite à un bon service d’Amadou Haïdara.



Mahamadou TRAORE